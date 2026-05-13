L'ambiance a un peu changé hier à Wall Street, après la publication d'une inflation plus élevée que prévu au mois d'avril. En matière de récit, cette donnée est importante parce qu'elle fait converger les craintes avec la réalité. Ces derniers mois, les discours alarmistes sur l'impact des droits de douane s'étaient peu vérifiés, créant un climat de défiance vis-à-vis des économistes toujours prompts à envisager le pire. En d'autres termes, les investisseurs considéraient en grande majorité qu'ils pouvaient ignorer ces signaux qui servaient surtout à vendre du papier.
Mais l'inflation annuelle est passée de 2,4% en janvier à 3,8% en avril. Même sans l'impact de la flambée du prix du pétrole, l'inflation de base atteint 2,8% (contre 2,5% en janvier). Ce niveau devient critique pour la Fed, dont la marge de manœuvre se réduit s'il fallait agir pour soutenir l'économie américaine. Sans aller jusqu'à imaginer une hausse de taux dans les mois à venir, on peut à minima compter sur un statu quo prolongé, ce que le marché obligataire a bien compris.
Si le prix économique reste incertain, la facture politique est déjà lourde pour Donald Trump, nous en parlons régulièrement dans cette chronique. La Maison Blanche a moins de six mois pour faire en sorte que les Américains changent d'avis sur le bilan économique du Président avant les élections de mi-mandat. C'est important parce qu'un certain nombre de décisions de l'administration américaine pourraient être guidées par le court-termisme, ce qui ne manquerait pas d'impacter les marchés financiers. Kevin Warsh, dont la nomination à la tête de la Fed vient d'être confirmée par le Sénat, aura fort à faire lors dès sa première réunion de politique monétaire en tant que président, prévue les 16 et 17 juin prochains.
La publication de la statistique sur l'inflation a fait chuter Wall Street hier, mais les indices ont réduit leurs pertes en fin de parcours. Le Dow Jones a même clôturé dans le vert, bien aidé par sa vieille garde. Le secteur de la santé, l'un des grands perdants de ce début 2026 en bourse, a été particulièrement en vue. Il a profité de l'éviction du commissaire de la FDA Marty Makary, dont les décisions controversées avaient provoqué l'ire des laboratoires pharmaceutiques et d'une partie des Américains. Wall Street voit d'un bon œil que l'industrie du médicament soit encore suffisamment puissante pour défendre ses intérêts face au Politique. En parallèle, les investisseurs ont procédé à quelques dégagements sur leur pari préféré de l'année, acheter frénétiquement tout ce qui touche de près ou de loin aux semiconducteurs. Le Nasdaq 100 a ainsi reculé de -0,9%, dont -3% pour son compartiment des puces.
En Europe, il fallait être suisse hier pour échapper au marasme ambiant. Le SMI, tel le Dow Jones, a pu s'appuyer sur sa vieille économie (Novartis et Nestlé) pour grappiller 0,1%. Ailleurs, le bilan était nettement plus déprimant. A Paris, le CAC 40 a perdu 1%, scellant son retour sous la barre symbolique des 8 000 points. Les valeurs IA locales (STMicroelectronics, Schneider) ont lourdement chuté, en miroir des prises de profits américaines. TotalEnergies a repris 1,8%, soutenu par le maintien d'un baril de Brent autour de 105 USD. En Allemagne, le DAX a continué à s'éloigner des 25 000 points en chutant lourdement de 1,6%. L'indice allemand, comme son homologue parisien, affichent désormais un repli de 2% en 2026. Le vieux continent reste en première ligne face à la flambée des prix pétroliers.
Le point de situation quotidien sur l'Iran n'apportera pas de grande nouveauté : Américains et Iraniens sont toujours en désaccord sur les conditions d'une paix durable qui permettrait une réouverture du détroit d'Ormuz. De façon assez cocasse, Washington milite désormais pour un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire pression sur l'Iran pour relancer le trafic maritime dans le détroit.
Le Moyen-Orient va momentanément céder le haut de l'affiche géopolitique au sommet entre Donald Trump et Xi Jinping à Pékin. La Maison Blanche aurait, aux dernières rumeurs, l'intention de donner la priorité aux discussions commerciales. Mais les spécialistes pensent que l'Iran sera aussi une pierre d'achoppement entre les deux puissances. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer est toujours en poste en dépit des appels à la démission de son propre camp. Le coût de la dette britannique a bondi à son plus haut depuis la fin du siècle dernier.
Sur les marchés d'Asie-Pacifique, difficile de trouver une ligne directrice. Taiwan perd -1,5% et l'Australie -0,5% (4e baisse consécutive, au passage, à Sydney). Les autres places montent. La Corée du Sud reprend 2,3% après avoir perdu autant la veille. Le Japon progresse de 0,8% et l'Inde 0,4%. Sur les marchés chinois, Hong Kong et Shanghai sont en ascension modeste. Les marchés européens sont attendus dans le vert à l'ouverture, alors que les futures de Wall Street regardent vers le haut.
Les temps forts économiques du jour
L'agenda macro :
- 8h45 : lecture finale de l'inflation d'avril (France)
- 14h30 : prix à la production d'avril (Etats-Unis)
- 16h30 : stocks pétroliers (Etats-Unis)
- 17h30 : discours de Collins de la Fed (Etats-Unis)
- 19h15 : discours de Kashkari de la Fed (Etats-Unis)
- Le reste de l'agenda ici.
Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :
- Euro : 1,1737
- Once d'or : 4 704 USD
- Once d'argent : 86,85 USD
- Brent : 106,40 USD
- Spread Bund / OAT : 64 points (+1,9%)
- VIX : 17,99 (-0,4%)
- 10 ans US : 4,46%
- Bitcoin : 81 186 USD
Les principaux changements de recommandations
- ASML Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1570 à 1600 EUR.
- Belimo Holding : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 1000 CHF.
- Cohort : Shore Capital démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 1350 GBX.
- Endomines Finland : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours de 11 EUR.
- Heineken : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 90 à 70 EUR.
- KBC Groupe : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 109 EUR à 112 EUR.
- Landis+Gyr Group : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 59 à 55 CHF.
- Leroy Seafood : Fearnley Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 52 NOK à 53 NOK.
- Lonza Group : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 769 à 762 CHF.
- Medincell : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 43 EUR.
- Optima Bank : ResearchGreece passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 10,64 EUR à 12,70 EUR.
- Outokumpu : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 5,50 à 5,80 EUR.
- Siemens Energy : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 200 à 225 EUR.
- SoftwareOne Holding : Pareto Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 12 à 14 CHF.
- Troax Group : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 140 SEK.
- com : Inderes passe à accumuler depuis alléger et réduit l'objectif de cours de 2,80 EUR à 2,50 EUR.
- Worldline : Jefferies reprend le suivi à acheter avec un objectif de cours de 0,40 EUR.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Eiffage a confirmé ses prévisions 2026 en marge de ses résultats du T1. Le groupe a annoncé en parallèle prendre une participation majoritaire dans l’entreprise Hand & Werk pour se développer sur le marché allemand des data centers.
- Alstom boucle un bon exercice mais prévient de difficultés d'exécution et prévoit un nouveau plan stratégique début 2027.
- Vallourec vise entre 175 et 205 millions de dollars de RBE au T2 et confirme vouloir distribuer 650 MEUR à ses actionnaires d'ici fin août.
- Eurazeo affiche des actifs sous gestion en hausse de 7% à fin mars.
- Eutelsat maintient ses objectifs après un trimestre porté par la croissance du LEO.
- Valneva abaisse sa prévision de CA pour 2026, la géopolitique pèse sur les vaccins pour les voyages.
- Aramis n'atteindra pas ses objectifs cette année.
- TotalEnergies signe un accord de coopération sur l'exploration offshore en Syrie.
- Accor et Shoreline Group signent une lettre d’intention pour développer la première plateforme hôtelière nationale du Nigéria.
- GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d’une nouvelle unité flottante de stockage et de regazéification.
- Elis annonce l'acquisition de Wäsche Perle en Suisse.
- Atos SE annonce le placement d'un montant total de 1 250 millions d'euros d'obligations sécurisées de premier rang à taux fixe (8,125%) et à taux variable échéance 2031.
- Les amarres fiscales de Bénéteau au Luxembourg sous enquête fiscale, selon Gotham City.
- Getlink rachète Bongers Customs Services aux Pays-Bas.
- Romain Meiran est nommé directeur des opérations des Bains de Mer de Monaco.
- Damartex engage une revue de son portefeuille de marques.
- Fermentalg lance une augmentation de capital de 10 MEUR.
- Groupe TERA annonce un décalage de la publication des comptes annuels 2025.
- Les principales publications du jour : Coface, Altamir, Delta Plus, Jacquet, Prismaflex, ABEO, EPC Groupe, Valneva, Infotel, Vente-Unique, Innate Pharma, AB Science, SMAIO, Innelec… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Allianz affiche un résultat opérationnel de 4 517 millions d'euros au premier trimestre.
- Siemens AG annonce un repli du résultat net au premier semestre malgré une hausse du chiffre d'affaires.
- Merck KGaA affiche un repli du bénéfice et du chiffre d'affaires au premier trimestre.
- ABN Amro dépasse les attentes au premier trimestre grâce à la réduction de ses coûts.
- Adecco dépasse les prévisions porté par la hausse de son chiffre d'affaires.
- SMA Solar table sur le haut de ses fourchettes de prévisions de chiffre d'affaires et d'Ebitda pour 2026.
- InPost dépasse les attentes de résultat opérationnel au T1 malgré les coûts d'intégration de Yodel.
- Proximus dépasse les attentes au premier trimestre grâce aux réductions de coûts et à la croissance domestique.
- Ceconomy anticipe une légère croissance des ventes en 2025/26 et un EBIT ajusté d'environ 500 millions d'euros.
- Tele2 annonce le départ de son PDG Jean-Marc Harion.
- Le groupe vétérinaire britannique CVS Group ciblé par l'investisseur activiste Converium Capital, selon le FT.
- Fitch relève la note de Raiffeisen à "AA-".
- Les principales publications du jour : Siemens AG, Allianz SE, Deutsche Telekom, Zurich Insurance, Merck KGaA, EON, RWE, Nebius, Talanx, ABN Amro, Snam, Verbund, Hapag-Lloyd, Porsche Automobil Holding, Mowi, Brenntag…
D'Amérique du Nord
- Brown-Forman rejette l'offre de rachat de Sazerac à 32 USD l'action, après l'échec du mariage avec Pernod Ricard.
- JPMorgan s'apprête à remanier la direction de sa banque d'investissement dans le cadre d'une restructuration globale, selon le FT.
- Franco-Nevada publie des résultats records pour le premier trimestre 2026.
- Jensen Huang de Nvidia se joindra finalement au voyage de Donald Trump en Chine.
- The Wendy's a flambé de 17% après des rumeurs de projet de retrait de la cote orchestré par Trian Fund Management.
- Microsoft a généré plus du double de son investissement de 13 milliards de dollars dans OpenAI en revenus, selon The Information.
- Anthropic en négociations pour racheter Stainless, la startup d'outils de développement utilisée par OpenAI et Google, révèle The Information. Google qui serait en pourparlers avec SpaceX pour lancer les centres de données orbitaux, selon le WSJ.
- Les principales publications du jour : Cisco, Robinhood, Manulife…
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics et son syndicat ont échoué à s'entendre sur un accord salarial d'envergure, provoquant la chute du titre en bourse.
- Les usines nord-américaines de Hon Hai ont été frappées par une cyberattaque, mais seraient déjà opérationnelles.
- Nidec confirme des soupçons de modifications de processus sans l'aval de ses clients, le titre plonge de 18%.
- Les principales publications du jour : Alibaba, SoftBank Group, Sumitomo Mitsui Financial, Bharti Airtel, Takeda…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Le mystérieux futur appareil de Boeing (Bloomberg).
- Musk et Amodei enterrent la hache de guerre dans le dos de Sam Altman (Intelligencer).
- L'espace public en voie de disparition ? (L'ADN).
- Daron Acemoglu se montre plus prudent que la plupart des gens face aux prédictions d'une "apocalypse de l'emploi". Voici plutôt ce qui l'inquiète (MIT Technology Review).
- Nous entrons peut-être dans le second âge axial (Noéma).
- Les hôtes pas très enthousiastes de la coupe du monde de foot (The Atlantic).
- Comment des chercheurs français sont parvenus à retranscrire 32 000 manuscrits médiévaux grâce à l’intelligence artificielle (Historia).
- Comment les erreurs des sondages, la légalisation des jeux d'argent et l'impasse politique ont ouvert la voie à l'essor fulgurant des marchés prédictifs (The Conversation).