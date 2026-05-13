La hausse des prix héritée de la guerre en Iran a jeté un froid à Wall Street, où les investisseurs en ont profité pour prendre quelques bénéfices sur leurs chouchous des semiconducteurs. Les projecteurs vont progressivement se braquer sur Pékin où les meilleurs amis du monde, Trump et Xi, vont discuter de l'avenir du monde à partir de demain.

L'ambiance a un peu changé hier à Wall Street, après la publication d'une inflation plus élevée que prévu au mois d'avril. En matière de récit, cette donnée est importante parce qu'elle fait converger les craintes avec la réalité. Ces derniers mois, les discours alarmistes sur l'impact des droits de douane s'étaient peu vérifiés, créant un climat de défiance vis-à-vis des économistes toujours prompts à envisager le pire. En d'autres termes, les investisseurs considéraient en grande majorité qu'ils pouvaient ignorer ces signaux qui servaient surtout à vendre du papier.

Mais l'inflation annuelle est passée de 2,4% en janvier à 3,8% en avril. Même sans l'impact de la flambée du prix du pétrole, l'inflation de base atteint 2,8% (contre 2,5% en janvier). Ce niveau devient critique pour la Fed, dont la marge de manœuvre se réduit s'il fallait agir pour soutenir l'économie américaine. Sans aller jusqu'à imaginer une hausse de taux dans les mois à venir, on peut à minima compter sur un statu quo prolongé, ce que le marché obligataire a bien compris.

Si le prix économique reste incertain, la facture politique est déjà lourde pour Donald Trump, nous en parlons régulièrement dans cette chronique. La Maison Blanche a moins de six mois pour faire en sorte que les Américains changent d'avis sur le bilan économique du Président avant les élections de mi-mandat. C'est important parce qu'un certain nombre de décisions de l'administration américaine pourraient être guidées par le court-termisme, ce qui ne manquerait pas d'impacter les marchés financiers. Kevin Warsh, dont la nomination à la tête de la Fed vient d'être confirmée par le Sénat, aura fort à faire lors dès sa première réunion de politique monétaire en tant que président, prévue les 16 et 17 juin prochains.

La publication de la statistique sur l'inflation a fait chuter Wall Street hier, mais les indices ont réduit leurs pertes en fin de parcours. Le Dow Jones a même clôturé dans le vert, bien aidé par sa vieille garde. Le secteur de la santé, l'un des grands perdants de ce début 2026 en bourse, a été particulièrement en vue. Il a profité de l'éviction du commissaire de la FDA Marty Makary, dont les décisions controversées avaient provoqué l'ire des laboratoires pharmaceutiques et d'une partie des Américains. Wall Street voit d'un bon œil que l'industrie du médicament soit encore suffisamment puissante pour défendre ses intérêts face au Politique. En parallèle, les investisseurs ont procédé à quelques dégagements sur leur pari préféré de l'année, acheter frénétiquement tout ce qui touche de près ou de loin aux semiconducteurs. Le Nasdaq 100 a ainsi reculé de -0,9%, dont -3% pour son compartiment des puces.

En Europe, il fallait être suisse hier pour échapper au marasme ambiant. Le SMI, tel le Dow Jones, a pu s'appuyer sur sa vieille économie (Novartis et Nestlé) pour grappiller 0,1%. Ailleurs, le bilan était nettement plus déprimant. A Paris, le CAC 40 a perdu 1%, scellant son retour sous la barre symbolique des 8 000 points. Les valeurs IA locales (STMicroelectronics, Schneider) ont lourdement chuté, en miroir des prises de profits américaines. TotalEnergies a repris 1,8%, soutenu par le maintien d'un baril de Brent autour de 105 USD. En Allemagne, le DAX a continué à s'éloigner des 25 000 points en chutant lourdement de 1,6%. L'indice allemand, comme son homologue parisien, affichent désormais un repli de 2% en 2026. Le vieux continent reste en première ligne face à la flambée des prix pétroliers.

Le point de situation quotidien sur l'Iran n'apportera pas de grande nouveauté : Américains et Iraniens sont toujours en désaccord sur les conditions d'une paix durable qui permettrait une réouverture du détroit d'Ormuz. De façon assez cocasse, Washington milite désormais pour un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire pression sur l'Iran pour relancer le trafic maritime dans le détroit.

Le Moyen-Orient va momentanément céder le haut de l'affiche géopolitique au sommet entre Donald Trump et Xi Jinping à Pékin. La Maison Blanche aurait, aux dernières rumeurs, l'intention de donner la priorité aux discussions commerciales. Mais les spécialistes pensent que l'Iran sera aussi une pierre d'achoppement entre les deux puissances. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer est toujours en poste en dépit des appels à la démission de son propre camp. Le coût de la dette britannique a bondi à son plus haut depuis la fin du siècle dernier.

Sur les marchés d'Asie-Pacifique, difficile de trouver une ligne directrice. Taiwan perd -1,5% et l'Australie -0,5% (4e baisse consécutive, au passage, à Sydney). Les autres places montent. La Corée du Sud reprend 2,3% après avoir perdu autant la veille. Le Japon progresse de 0,8% et l'Inde 0,4%. Sur les marchés chinois, Hong Kong et Shanghai sont en ascension modeste. Les marchés européens sont attendus dans le vert à l'ouverture, alors que les futures de Wall Street regardent vers le haut.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

8h45 : lecture finale de l'inflation d'avril (France)

14h30 : prix à la production d'avril (Etats-Unis)

16h30 : stocks pétroliers (Etats-Unis)

17h30 : discours de Collins de la Fed (Etats-Unis)

19h15 : discours de Kashkari de la Fed (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

ASML Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1570 à 1600 EUR.

Belimo Holding : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 1000 CHF.

Cohort : Shore Capital démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 1350 GBX.

Endomines Finland : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours de 11 EUR.

Heineken : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 90 à 70 EUR.

KBC Groupe : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 109 EUR à 112 EUR.

Landis+Gyr Group : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 59 à 55 CHF.

Leroy Seafood : Fearnley Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 52 NOK à 53 NOK.

Lonza Group : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 769 à 762 CHF.

Medincell : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 43 EUR.

Optima Bank : ResearchGreece passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 10,64 EUR à 12,70 EUR.

Outokumpu : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 5,50 à 5,80 EUR.

Siemens Energy : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 200 à 225 EUR.

SoftwareOne Holding : Pareto Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 12 à 14 CHF.

Troax Group : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 140 SEK.

com : Inderes passe à accumuler depuis alléger et réduit l'objectif de cours de 2,80 EUR à 2,50 EUR.

Worldline : Jefferies reprend le suivi à acheter avec un objectif de cours de 0,40 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Brown-Forman rejette l'offre de rachat de Sazerac à 32 USD l'action, après l'échec du mariage avec Pernod Ricard.

JPMorgan s'apprête à remanier la direction de sa banque d'investissement dans le cadre d'une restructuration globale, selon le FT.

Franco-Nevada publie des résultats records pour le premier trimestre 2026.

Jensen Huang de Nvidia se joindra finalement au voyage de Donald Trump en Chine.

The Wendy's a flambé de 17% après des rumeurs de projet de retrait de la cote orchestré par Trian Fund Management.

Microsoft a généré plus du double de son investissement de 13 milliards de dollars dans OpenAI en revenus, selon The Information.

Anthropic en négociations pour racheter Stainless, la startup d'outils de développement utilisée par OpenAI et Google, révèle The Information. Google qui serait en pourparlers avec SpaceX pour lancer les centres de données orbitaux, selon le WSJ.

Les principales publications du jour : Cisco, Robinhood, Manulife…

D'Asie et d'ailleurs

Samsung Electronics et son syndicat ont échoué à s'entendre sur un accord salarial d'envergure, provoquant la chute du titre en bourse.

Les usines nord-américaines de Hon Hai ont été frappées par une cyberattaque, mais seraient déjà opérationnelles.

Nidec confirme des soupçons de modifications de processus sans l'aval de ses clients, le titre plonge de 18%.

Les principales publications du jour : Alibaba, SoftBank Group, Sumitomo Mitsui Financial, Bharti Airtel, Takeda…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.