L'inflation ralentirait légèrement en octobre en Allemagne

Le taux d'inflation en Allemagne - mesuré comme la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport au même mois un an plus tôt - s'établirait à +2,3% en octobre, selon l'estimation préliminaire de Destatis.



L'inflation en rythme annuel ralentirait ainsi légèrement par rapport à celle de +2,4% observée en septembre, mais hors alimentation et énergie (souvent appelée inflation sous-jacente), elle resterait stable d'un mois sur l'autre, à +2,8%.



L'Office fédéral des statistiques ajoute que la décélération de l'inflation annuelle d'un mois sur l'autre proviendrait d'une baisse du taux pour les prix des biens (passé de +1,4% à +1,2%), alors que celui des services s'est accru (de +3,4 à +3,5%).



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.