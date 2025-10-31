L'inflation ralentirait timidement en octobre dans la zone euro

L'inflation annuelle de la zone euro devrait s'établir à 2,1% en octobre 2025, en légère baisse donc par rapport au taux de 2,2% observé en septembre, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Ce dernier précise que si l'on considère les principales composantes de l'inflation dans la zone euro, les services devraient afficher le taux annuel le plus élevé pour le mois qui s'achève (3,4%, contre 3,2% en septembre).



Ils seraient suivis par l'alimentation, l'alcool et le tabac (2,5%, contre 3% le mois précédent), les biens industriels non énergétiques (0,6%, contre 0,8% en septembre) et l'énergie (-1%, contre -0,4% le mois précédent).