L'inflation ralentit au Royaume-Uni en octobre

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en augmentation de 3,6% sur un an en octobre 2025, un taux annuel en baisse de 0,2 point par rapport à celui de septembre, selon l'office national de statistiques (ONS).



Ce dernier précise que le logement et les services ménagers ont contribué le plus à cette baisse du taux d'inflation annuel, alors que les aliments et les boissons non alcoolisées ont affiché la plus grande contribution à la hausse.



Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent n'a augmenté que de 3,4% sur un an le mois dernier, après 3,5% en septembre. Le taux annuel de l'IPC des biens est passé de 2,9 à 2,6%, et celui des services, de 4,7% à 4,5%.