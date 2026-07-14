L'inflation ralentit en juin, Wall Street reprend de la hauteur

Après son repli de la veille, la Bourse de New York parvient à se remettre dans le bon sens de la marche mardi dans le sillage des chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis, qui ont rassuré les investisseurs quant au risque d'un resserrement à venir de la politique monétaire américaine.

En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 52 515,6 points, le S&P 500 s'adjuge 0,5% à 7 552,9 points et le Nasdaq Composite prend plus de 1% à 26 137,9 points.



L'annonce, ce matin, d'un ralentissement plus marqué qu'anticipé de l'inflation en juin aux Etats-Unis pourrait conduire la Réserve fédérale à renoncer à remonter ses taux d'intérêt, au grand soulagement des investisseurs.



Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le Département du Travail a annoncé que l'indice des prix à la consommation (CPI) s'était contracté de 0,4% le mois dernier, après une hausse de 0,5% en mai, et alors que les économistes attendaient un repli de seulement 0,1%.



Sur un an, cela porte la décélération du CPI à 3,5% après +4,2% le mois précédent et un consensus à +3,8%.



L'indice CPI de base (core), qui exclut les éléments volatils comme les produits alimentaires et l'énergie, est lui ressorti stable, alors qu'il était attendu en hausse de 0,2%. En rythme annuel, sa progression s'élève à 2,6%, là encore en dessous de l'estimation moyenne du marché (+2,8%).



Le spectre d'une hausse des taux s'éloigne



Même si l'inflation reste élevée, ces nouvelles données confirment un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, ce qui ravive l'espoir d'une accalmie dans la politique monétaire de la Fed, qui n'a aucune raison de se précipiter au vu de ces éléments jugés plutôt rassurants.



"Ces données confirment notre scénario d'une décélération de l'inflation et, par conséquent, d'un statu quo de la Fed sur ses taux directeurs, à contre-courant des attentes du marché", réagissent les économistes de Commerzbank.



Ces chiffres conduisent les investisseurs à revoir leurs anticipations en matière de hausse des taux de la Fed : la probabilité d'un relèvement de taux de 25 points de base à la fin du mois n'est plus estimée qu'à 12%, contre plus de 40% hier.



L'indice de volatilité du CBOE, baromètre très suivi de nervosité des investisseurs, chute en conséquence de plus de 4% à 16,4 points.



Le tassement de l'inflation relativise les dernières déclarations de Kevin Warsh, le président de la Fed, qui a assuré que l'institution n'aurait "aucune tolérance" vis-à-vis d'une éventuelle persistance de l'inflation et qu'il comptait bien faire en sorte que le regain d'inflation des dernières années appartienne bientôt au passé.



Les bancaires brillent, IBM sombre



Les actions profitent en outre des résultats supérieurs aux attentes des grandes banques américaines, qui ont tiré parti du regain de volatilité sur les marchés ayant suivi la guerre au Moyen-Orient pour enregistrer dans le trading leurs bénéfices les plus élevés en dix ans.



Parmi les principaux bénéficiaires de ce mouvement ce mardi, Goldman Sachs bondit de près de 8% et signe la meilleure performance du Dow, suivi par JPMorgan, en hausse de 2,8%.



Mais la variation la plus spectaculaire du jour revient au groupe informatique IBM, dont le cours décroche de plus de 25% après l'annonce d'un sévère avertissement sur résultats, dû au fait que ses clients privilégient désormais l'achat de serveurs et de produits de stockage au détriment des logiciels.



Sur le marché obligataire, la réévaluation des perspectives de hausse des taux a eu pour effet un net reflux des rendements des bons du Trésor: celui des "Treasuries" à dix ans recule actuellement de quatre points de base à 4.5690%.



Au même moment, le dollar se déprécie nettement face à l'euro, permettant à la monnaie unique de remonter à près de 1.1450, au plus haut depuis la fin juin.



Le marché pétrolier reste orienté à la hausse alors que les tensions militaires dans le détroit d'Hormuz et le blocus américain contre l'Iran font craindre un blocage des tankers, ce qui menace de réduire l'approvisionnement mondial en carburant. Conséquence, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) rajoute encore 1,1% à 79 dollars, au plus haut depuis un mois.