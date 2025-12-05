L’indice PCE "core", mesure privilégiée de l’inflation par la Réserve fédérale, a progressé de 0,2% en septembre, portant son rythme annuel à 2,8%, selon des données publiées vendredi avec plusieurs semaines de retard en raison du récent shutdown. Ce chiffre ressort légèrement en dessous des attentes du marché, qui anticipait un taux de 2,9%, et conforte les espoirs d’un assouplissement monétaire prochain de la part de la Fed.

L’indice PCE global a lui aussi augmenté de 0,3% sur un mois, portant le taux d’inflation annuel à 2,8%, en ligne avec le consensus. Ces chiffres suggèrent un ralentissement graduel des pressions inflationnistes, dans un contexte où la banque centrale cherche à ramener l’inflation vers sa cible de 2% sans pénaliser excessivement l’activité économique.

Le rapport incluait également des données sur les revenus et dépenses des ménages : le revenu personnel a progressé de 0,4%, légèrement au-dessus des attentes, tandis que les dépenses ont crû de 0,3%, en léger retrait. La publication a été bien accueillie par les marchés, qui ont amplifié leurs gains, les investisseurs misant désormais sur une baisse de 25 points de base des taux directeurs lors de la réunion de politique monétaire attendue mercredi.