Un historien nationaliste, Karol Nawrocki, vient d'accéder à la présidence polonaise. À peine investi, il s'attaque déjà au Premier ministre Donald Tusk. C'est l'occasion de revenir sur le partage du pouvoir en Pologne et sur les conséquences politiques et économiques du bras de fer qui s'annonce entre les deux hommes forts du pays.

Karol Nawrocki vient de prêter serment au Parlement et de s’installer au palais présidentiel. Historien, boxeur amateur, ex-hooligan et connus pour ses nombreuses casseroles, il n’avait jamais mis les pieds en politique avant d’être propulsé par le parti nationaliste. Un profil sélectionné pour avoir séduit une partie de la jeunesse de droite.

En octobre dernier, on ne connaît rien de lui quand il annonce sa candidature. Une campagne qui fera écho aux thèmes entendus avant les élections américaines, lui qui est, sans surprise, un admirateur de Donald Trump.

Mais Karol Nawrocki choisit ses Donald et il préfère définitivement l’américain au polonais Donald Tusk, premier ministre depuis fin 2023.

Le 1er juin, Nawrocki est élu de justesse avec 50,89% des voix face à Rafal Trzaskowski, maire libéral de Varsovie et membre du parti de Donald Tusk. Ce scrutin illustre l’ampleur de la fracture politique en Pologne. Certains parlent davantage d'un référendum envers la politique de Donald Tusk et l'UE que d'une élection présidentielle.

Donald Tusk et son cap pro-européen

Arrivé au pouvoir grâce à une alliance de partis de gauche et du centre, Donald Tusk avait promis de restaurer l’indépendance judiciaire, affaiblie par ses prédécesseurs nationalistes. En bref, la première partie de son mandat a été marquée par ses politiques pro-européennes, la reconstruction institutionnelle et la modernisation économique du pays avec le programme d’investissement le plus large de l’histoire du pays. Grâce à ses politiques, l’UE a débloqué pas moins de 137 milliards d’euros de subventions gelées à destination de la Pologne.

Un partage des pouvoirs propice au bras de fer

En Pologne, président et premier ministre se partagent l’exécutif. Le président, élu par le peuple, est chef des armées et peut mettre son veto à toute loi votée par le Parlement. Il conduit aussi la politique étrangère, ce qui pèse sur la position du pays face à la guerre en Ukraine. Karol Nawrocki soutient l’Ukraine contre la Russie, mais n’a pas ménagé ses critiques envers Volodymyr Zelensky et, surtout, envers le million d’Ukrainiens réfugiés en Pologne.

Le premier ministre, choisi par la majorité parlementaire, dirige le gouvernement, gère les affaires courantes et siège au Conseil européen aux côtés des 26 autres dirigeants du bloc.

Karol Nawrocki succède à Andrzej Duda, qui est également membre du parti nationaliste-conservateur, et qui avait considérablement ralenti l’agenda de la majorité parlementaire. Mais cette cohabitation ne devrait pas ressembler à la précédente.

Karol Nawrocki arrive avec une légitimité fraîche, un discours frontal contre la coalition majoritaire et l’ambition affichée de préparer le retour au pouvoir de son parti aux législatives de 2027.

La coalition tripartite qui soutient Donald Tusk avait conçu ses réformes en comptant sur un président favorable. Face à un veto présidentiel répété, les divisions internes pourraient éclater. Le retrait d’un seul parti provoquerait la chute du gouvernement et déclencherait des élections anticipées. De quoi entraver considérablement la crise constitutionnelle en Pologne.

Reste que Nawrocki a été élu avec la plus petite des marges : un blocage systématique pourrait aussi se retourner contre son parti à l’approche des législatives en 2027.