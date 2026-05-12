L'intégration d'Intelsat gonfle l'EBITDA ajusté de SES au 1er trimestre

SES publie, au titre de son 1er trimestre 2026, un EBITDA ajusté de 404 MEUR, en croissance de 57% en comparaison annuelle et à taux de change constants, une progression reflétant la pleine intégration d'Intelsat à partir du 17 juillet 2025.

En données comparables, c'est-à-dire en faisant comme si Intelsat avait été consolidé depuis le 1er janvier 2024, l'EBITDA ajusté de l'opérateur de satellites luxembourgeois s'est accru de 5%, toujours à taux de change constants.



En termes d'activité, SES a engrangé un chiffre d'affaires de 847 MEUR sur les 3 premiers mois de l'année, en augmentation de 80,5% hors effets de change, dont une hausse de 3,1% en données comparables et à taux de change constants.



"Les réseaux, qui représentent désormais environ les deux tiers du chiffre d'affaires total, ont enregistré une croissance portée par la dynamique soutenue des secteurs de la mobilité et des services gouvernementaux", pointe son CEO Adel Al-Saleh.



Le dirigeant revendique ainsi "un excellent début d'année pour SES, désormais une entreprise unifiée, grâce à une exécution ciblée des activités réseaux et médias", et estime que la stratégie du groupe se trouve confortée.



Aussi, SES confirme ses perspectives financières pour l'ensemble de 2026, estimant ainsi que son chiffre d'affaires et son EBITDA ajusté devraient rester stables à périmètre comparable et à taux de change constants.