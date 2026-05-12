L'intégration d'Intelsat gonfle l'EBITDA ajusté de SES au 1er trimestre
SES publie, au titre de son 1er trimestre 2026, un EBITDA ajusté de 404 MEUR, en croissance de 57% en comparaison annuelle et à taux de change constants, une progression reflétant la pleine intégration d'Intelsat à partir du 17 juillet 2025.
En données comparables, c'est-à-dire en faisant comme si Intelsat avait été consolidé depuis le 1er janvier 2024, l'EBITDA ajusté de l'opérateur de satellites luxembourgeois s'est accru de 5%, toujours à taux de change constants.
En termes d'activité, SES a engrangé un chiffre d'affaires de 847 MEUR sur les 3 premiers mois de l'année, en augmentation de 80,5% hors effets de change, dont une hausse de 3,1% en données comparables et à taux de change constants.
"Les réseaux, qui représentent désormais environ les deux tiers du chiffre d'affaires total, ont enregistré une croissance portée par la dynamique soutenue des secteurs de la mobilité et des services gouvernementaux", pointe son CEO Adel Al-Saleh.
Le dirigeant revendique ainsi "un excellent début d'année pour SES, désormais une entreprise unifiée, grâce à une exécution ciblée des activités réseaux et médias", et estime que la stratégie du groupe se trouve confortée.
Aussi, SES confirme ses perspectives financières pour l'ensemble de 2026, estimant ainsi que son chiffre d'affaires et son EBITDA ajusté devraient rester stables à périmètre comparable et à taux de change constants.
SES S.A. a une vision audacieuse pour fournir des expériences étonnantes partout dans le monde en distribuant du contenu vidéo de la plus haute qualité et en fournissant une connectivité transparente dans le monde entier. En tant que leader dans les solutions de connectivité de contenu mondial, SES S.A. exploite la seule constellation de satellites multi-orbites au monde présentant une combinaison unique de couverture mondiale et de haute performance, y compris le système O3b en orbite terrestre moyenne à faible latence, qui a fait ses preuves sur le marché. En exploitant un réseau vaste et intelligent basé sur le cloud, SES S.A. est en mesure de fournir des solutions de connectivité de haute qualité partout sur terre, en mer ou dans les airs, et est un partenaire de confiance pour les principales entreprises de télécommunications, les opérateurs de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services de connectivité et de cloud, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo et les propriétaires de contenu.
Le réseau vidéo de SES S.A. transporte près de 10 900 chaînes et a une portée inégalée de plus de 700 millions de foyers, offrant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.