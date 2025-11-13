(Zonebourse avec Reuters) Alors que l'intelligence artificielle s'impose comme l'un des moteurs les plus puissants de la transformation numérique mondiale, les prévisions des analystes et des géants technologiques sur son potentiel économique atteignent des sommets. Pourtant, les estimations divergent fortement, reflétant des méthodologies et des hypothèses variées.

Voici un tour d’horizon des principales prévisions en matière de dépenses en IA, logiciels et infrastructures :

Jensen Huang, fondateur et PDG du leader des puces IA, estime que les investissements mondiaux dans les infrastructures d’intelligence artificielle atteindront entre 3 000 et 4 000 milliards de dollars d’ici à la fin de la décennie. Il décrit l’IA comme "le début d’une nouvelle révolution industrielle".

Lisa Su, PDG d’AMD, anticipe de son côté un marché des puces pour centres de données atteignant 1 000 milliards de dollars d’ici 2030. Cette projection inclut à la fois les processeurs classiques, les puces réseau et les composants spécifiquement conçus pour l’IA.

Hock Tan, directeur général du fabricant de puces sur mesure Broadcom, prévoit une opportunité de revenus comprise entre 60 et 90 milliards de dollars en 2027 pour ses composants IA, soulignant l’ampleur des déploiements envisagés par les géants du cloud.

Marc Benioff, PDG de Salesforce, évoque une "révolution du travail numérique" qui pourrait faire émerger un marché évalué entre quelques milliers de milliards de dollars et jusqu’à 12 000 milliards. L’entreprise mise sur sa plateforme d’agents intelligents, Agentforce, pour automatiser les tâches administratives et logistiques.

McKinsey & Company

Un rapport publié en 2023 estime que l’IA générative pourrait générer entre 2 600 et 4 400 milliards de dollars de valeur annuelle à travers des dizaines de cas d’usage dans différents secteurs.

PwC

Dans une étude plus ancienne, PwC avait évalué que l’intelligence artificielle pourrait ajouter jusqu’à 15 700 milliards de dollars à l’économie mondiale d’ici 2030. Cette contribution proviendrait à la fois d’un gain de productivité (6 600 milliards) et de la stimulation de la consommation (9 100 milliards).

Selon la banque, une adoption complète de l’IA par les entreprises du S&P 500 pourrait générer un bénéfice net annuel de 920 milliards de dollars. À long terme, cela se traduirait par une hausse de la capitalisation boursière du S&P 500 comprise entre 13 000 et 16 000 milliards de dollars.

Le cabinet d’analyse prévoit que les dépenses mondiales en IA atteindront près de 1 500 milliards de dollars en 2025, et franchiront la barre des 2 000 milliards en 2026.

À mesure que les géants technologiques accélèrent leurs investissements, la compétition pour capter une part de ce marché titanesque s’intensifie, sur fond d’innovations rapides et d’appétit insatiable pour les capacités de calcul.