Face à la volatilité des droits de douane imposés par l'administration Trump, certains industriels américains choisissent de maintenir des stocks réduits, misant sur l'intelligence artificielle pour piloter leur chaîne d'approvisionnement en temps réel.

Chez The Toro Company, fabricant de tondeuses basé dans le Minnesota, le directeur supply chain Kevin Carpenter affirme fonctionner à des niveaux d’inventaire proches de ceux de 2019, loin des surstocks observés après la pandémie. Pour y parvenir, son équipe s’appuie sur des outils d’IA générative capables de trier un flux massif de données, allant des prix de l’acier aux annonces présidentielles, et de recommander quand et auprès de qui acheter des composants.

Selon Gartner, les dépenses mondiales en solutions logicielles intégrant l’IA générative pour la supply chain pourraient atteindre 55 milliards de dollars d’ici 2029, contre 2,7 milliards actuellement, dopées par les incertitudes économiques et géopolitiques. SAP, Oracle, Coupa, Microsoft et Blue Yonder (filiale de Panasonic) figurent parmi les principaux acteurs du secteur.

Des cabinets comme McKinsey ou GEP constatent que la volatilité tarifaire stimule la demande pour ces technologies. Les systèmes les plus avancés, dits “agents IA”, peuvent analyser en continu les scénarios douaniers, anticiper les renouvellements de contrfats et proposer un plan d’action, même si les experts préviennent contre tout excès d’enthousiasme : l’IA n’est pas une solution miracle.

Pour des groupes comme Konecranes, fabricant finlandais de grues portuaires, l’IA optimise déjà des tâches complexes comme la planification logistique, en croisant prévisions météo et contraintes de transport.

En réduisant les stocks, les entreprises limitent leurs coûts de financement et de stockage, tout en diminuant le risque d’obsolescence. McKinsey observe qu’en 2024, seuls 34% des dirigeants de supply chain comptaient sur des stocks élevés pour se protéger des perturbations, contre 60% en 2022.

Si l’IA permet d’accroître la réactivité, les décisions stratégiques restent pour l’heure humaines. Kevin Carpenter ironise : “J’espère qu’elle ne prendra pas ma place avant que mes enfants aient terminé leurs études.”