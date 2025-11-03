Les marchés américains ont débuté la semaine sur une note contrastée : les valeurs liées à l'intelligence artificielle ont une fois encore soutenu le S&P 500 et le Nasdaq, tandis que le Dow Jones a reculé, pénalisé par plusieurs prises de bénéfices.

Lundi, Wall Street a poursuivi sur sa lancée technologique. Le S&P 500 a progressé de 0,15% à 6 852 points, le Nasdaq 100 a gagné 0,44% à 25 972,9 points, tandis que le Dow Jones a perdu 0,5% pour clôturer à 47 327,4 points.

L’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle ne faiblit pas. Amazon a bondi de 4% pour atteindre un nouveau record historique après l’annonce d’un contrat de 38 milliards de dollars avec OpenAI portant sur la fourniture de services cloud propulsés par les puces de Nvidia.

Le fabricant de semi-conducteurs a lui aussi progressé (+2,17%), soutenu par le président Donald Trump, qui a déclaré que les puces les plus avancées de Nvidia seraient réservées aux entreprises américaines. Microsoft, en léger repli (-0,15%), a de son côté obtenu des licences d’exportation pour utiliser ces composants dans des centres de données situés aux Émirats arabes unis.

Ces annonces entretiennent la dynamique haussière du secteur alors qu’AMD et Qualcomm doivent publier leurs résultats cette semaine, avant ceux très attendus de Nvidia le 10 novembre.

Sur le front des fusions et acquisitions, Kenvue s’est envolée de 12,46% après l’annonce de son rachat par Kimberly-Clark pour plus de 40 milliards de dollars. En contrepartie, l’action Kimberly-Clark a chuté de 14,57%, les investisseurs sanctionnant une opération jugée coûteuse.

Les marchés restent attentifs au discours des responsables de la Réserve fédérale. Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré lundi qu’il n’était "pas pressé de baisser les taux" face à une inflation jugée encore trop élevée. Ces propos s’inscrivent dans la lignée du ton prudent adopté depuis la réduction de 25 points de base décidée la semaine précédente.

Selon l’outil CME FedWatch, la probabilité d’une nouvelle baisse des taux en décembre s’élève désormais à 67,5%. Par ailleurs, les investisseurs surveilleront de près les données sur l’emploi privé attendues mercredi, d’autant que la longue fermeture partielle de l’administration fédérale a brouillé la lecture des indicateurs économiques.

Palantir a ouvert la semaine de publications avec des résultats supérieurs aux attentes et a relevé ses prévisions annuelles. Son activité gouvernementale, qui représente la majeure partie de son chiffre d’affaires, a bondi de 52%. L’entreprise multiplie par ailleurs les partenariats stratégiques dans le cloud et l’IA, notamment avec Nvidia et Snowflake. Néanmoins, une valorisation déjà élevée a freiné l’engouement, et le titre est resté stable dans les échanges prolongés.

Les investisseurs se préparent à une nouvelle salve de résultats cette semaine, avec les publications attendues de AMD, Shopify, Uber Technologies, McDonald's, AppLovin, Qualcomm, Arm, Robinhood et Airbnb.