Jusqu'ici, le débat était souvent dominé par ce que l'IA pouvait faire : synthétiser, traduire, coder, générer des images, répondre à des questions, automatiser certaines tâches intellectuelles. Désormais, la question devient plus terre à terre : qui paie, pour quel usage, à quel prix, avec quelle fréquence, et avec quelle rentabilité pour les acteurs qui fournissent cette intelligence artificielle ?

La réponse commence à se dessiner. Les entreprises ne testent plus seulement l’IA par curiosité. Elles l’intègrent dans des usages concrets : assistance au développement informatique, support client, analyse documentaire, recherche juridique, génération de contenu, automatisation de processus internes, copilotes métiers, outils de productivité ou agents capables d’exécuter plusieurs étapes d’une tâche. Le marché sort progressivement du registre de la promesse pour entrer dans celui de la consommation réelle.

Ce changement donne à l’IA générative une épaisseur économique nouvelle. Une technologie peut faire beaucoup de bruit sans créer de véritable marché. Ici, le signal devient plus solide : des revenus récurrents apparaissent, des contrats s’accumulent, les fournisseurs cloud affichent des carnets de commandes importants, et les capacités de calcul disponibles sont rapidement absorbées. La demande n’est pas théorique. Elle existe déjà.

Mais c’est précisément parce que cette demande est réelle que le sujet devient plus complexe.

Une économie encore jeune, mais déjà très consommatrice de capital

L'IA générative donne parfois l’impression d’avoir déjà envahi toute l’économie. C’est trompeur. Son usage progresse vite, mais son poids reste encore limité au regard du PIB, des profits des entreprises ou des dépenses mondiales de main-d’œuvre. Elle est encore loin d’avoir le poids des grands secteurs installés de l’économie numérique.

L’IA est encore petite par sa taille économique directe, mais elle est déjà immense par les décisions qu’elle provoque. Elle réoriente les budgets des grands groupes technologiques, modifie les priorités d’investissement des fournisseurs cloud, relance la demande en semi-conducteurs avancés, remet l’électricité au centre du jeu numérique et pousse les entreprises à revoir leurs processus internes.

Dans les entreprises, les premiers usages se concentrent surtout sur l’efficacité. L’IA sert à gagner du temps, réduire certaines tâches répétitives, accélérer la production de code, améliorer la qualité des réponses clients, raccourcir les cycles d’analyse ou fluidifier la recherche d’information. Les gains sont parfois diffus, difficiles à isoler dans un compte de résultat, mais ils sont suffisamment visibles pour justifier des dépenses croissantes.

Cette phase est assez classique dans l’histoire des grandes technologies. Au début, les entreprises utilisent rarement une innovation pour inventer immédiatement de nouveaux modèles économiques. Elles l’utilisent d’abord pour faire plus vite, moins cher, avec moins de friction. L’électricité a d’abord amélioré l’usine existante avant de transformer l’organisation industrielle. Le cloud a d’abord remplacé des serveurs internes avant de permettre l’explosion de nouveaux modèles logiciels. L’IA suit une trajectoire comparable : elle commence par optimiser l’existant avant de redessiner plus profondément les métiers.

La difficulté vient du décalage entre la vitesse d’adoption et la lourdeur de l’infrastructure nécessaire pour la soutenir.

Source : Exponential View analysis

Ce premier graphique montre la bascule la plus importante : l'IA générative n’est plus un marché expérimental. Elle génère déjà des revenus significatifs, avec une courbe qui s’est fortement redressée depuis 2024. Le passage de 110 milliards de dollars de revenus encaissés sur douze mois à un rythme annualisé de 175 milliards illustre une économie encore jeune, mais déjà entrée dans une phase d’accélération commerciale.

Source : Exponential View analysis

Le graphique ci-dessus est important parce qu’il replace la croissance de l’IA dans une perspective historique. Internet, le mobile et le cloud ont tous fini par devenir des infrastructures majeures. Mais leur monétisation initiale a été plus progressive. L’IA générative, elle, atteint plus vite des niveaux de revenus élevés. Cela explique pourquoi les entreprises technologiques investissent autant, aussi tôt, et avec une telle urgence.

Source : Exponential View analysis

La vitesse se lit aussi dans un autre indicateur : le temps nécessaire pour ajouter un milliard de dollars de revenus cumulés. En 2023, il fallait environ 180 jours pour ajouter un milliard de dollars supplémentaire. Désormais, il faut moins de deux jours. Le raccourcissement est spectaculaire : environ 90 fois plus rapide.

Derrière la magie logicielle, une infrastructure lourde

L’IA générative a une apparence légère. L’utilisateur pose une question dans une interface, reçoit une réponse en quelques secondes, puis passe à autre chose. Mais derrière cette simplicité se cache une infrastructure physique massive : puces graphiques, serveurs spécialisés, mémoire, réseaux, data centers, alimentation électrique, refroidissement, ingénieurs, logiciels d’orchestration et contrats d’hébergement.

L’intelligence artificielle n’est pas seulement du logiciel. C’est une industrie lourde déguisée en service numérique.

Chaque requête envoyée à un modèle consomme du calcul. Chaque nouveau modèle plus puissant demande davantage de capacité. Chaque application professionnelle déployée à grande échelle augmente les besoins d’inférence, c’est-à-dire la capacité nécessaire pour faire fonctionner les modèles au quotidien. Le secteur doit donc construire avant même d’être certain de la forme finale de la demande.

C’est l’un des grands risques économiques de cette phase. Les acteurs de l’IA investissent massivement dans des infrastructures dont la rentabilité dépendra du taux d’utilisation, du niveau des prix, de la durée de vie des équipements et de la croissance des volumes. Si les clients utilisent beaucoup les services d’IA, de manière récurrente et pour des tâches à forte valeur ajoutée, ces infrastructures peuvent être absorbées. Si l’usage ralentit, si les prix chutent trop vite ou si certaines puces deviennent obsolètes plus rapidement que prévu, l’équation se complique.

Source : Exponential View analysis

La structure des coûts des data centers illustre cette transformation. En 2021, les puces représentaient environ 40% du coût total de construction d’un data center avancé : 38% pour la logique et 2% pour la mémoire. En 2026, cette part monterait à 60% : 42% pour la logique et 18% pour la mémoire. Dans le même temps, la part du bâtiment passerait de 20% à 15%, celle du refroidissement de 15% à 10%, et celle de l’énergie de 25% à 15%.

La comparaison avec le cloud est utile, mais imparfaite. Le cloud traditionnel reposait déjà sur des data centers, mais l’IA ajoute une intensité matérielle supérieure. Les GPU coûtent cher, la mémoire devient un composant critique, les besoins électriques augmentent, et la disponibilité des capacités peut devenir un avantage concurrentiel. On ne vend plus seulement du stockage ou de la puissance serveur générique. On vend de la capacité cognitive industrialisée.

Source : Exponential View analysis

Cette demande se voit aussi dans les carnets de commandes des grands fournisseurs cloud. Le backlog combiné des principaux hyperscalers atteint environ 2.000 milliards de dollars en 2026, avec Microsoft autour de 633 milliards, Oracle à 553 milliards, Google à 468 milliards et Amazon à 364 milliards. Tout ce backlog ne vient pas exclusivement de l’IA, mais son accélération depuis le lancement de ChatGPT est difficile à ignorer.

La baisse des prix peut être une chance ou un piège

Le secteur mise sur une dynamique favorable : la baisse rapide du coût d’utilisation devrait stimuler la demande. Plus l'IA devient bon marché, plus les entreprises peuvent l’intégrer dans des tâches nombreuses. Des cas d’usage qui n’étaient pas rentables à un certain niveau de prix deviennent soudain possibles lorsque le coût de traitement baisse.

C’est le mécanisme classique des technologies déflationnistes. Le prix unitaire baisse, mais les volumes explosent. Dans les semi-conducteurs, le logiciel ou le cloud, cette logique a souvent agrandi les marchés plutôt que de les réduire. L’IA pourrait suivre la même trajectoire. Des assistants plus rapides et moins chers peuvent être intégrés partout : dans les outils bureautiques, les logiciels métiers, les plateformes de développement, les centres d’appels, les moteurs de recherche internes, les systèmes de formation, les produits financiers, les services de santé ou les outils industriels.

Source : Exponential View analysis

Mais cette logique ne fonctionne que si la demande est suffisamment élastique. Autrement dit, il faut que la baisse des prix provoque une hausse encore plus forte des volumes. Si le prix d’un service IA baisse de moitié, mais que l’usage triple ou quadruple, le marché continue de croître. Si les prix baissent plus vite que les volumes n’augmentent, les revenus ralentissent et les marges se tendent.

C’est l’un des points clés du cycle actuel. L’IA générative repose sur une promesse économique puissante : rendre l’intelligence artificielle moins chère pour la rendre omniprésente. Mais cette promesse exige une adoption massive, continue et solvable. Il ne suffit pas que les utilisateurs soient curieux. Il faut qu’ils reviennent, qu’ils paient, qu’ils intègrent l’outil dans leurs routines de travail, et que la valeur perçue dépasse clairement le coût facturé.

Les abonnements grand public ont ouvert la voie. Les API ont accéléré l’intégration dans les logiciels. Les agents, capables d’enchaîner plusieurs actions, pourraient amplifier la consommation. Mais le secteur doit encore prouver que ces usages peuvent s’installer durablement dans les budgets des entreprises.

Le token mesure l’activité, pas encore la valeur

Pour comprendre cette nouvelle économie, il faut s’arrêter sur le token. Un token est une unité de texte ou de donnée traitée par un modèle. Pour simplifier, c’est le carburant de l’IA générative. Plus une application lit, raisonne, écrit ou interagit, plus elle consomme de tokens.

Cette unité est devenue centrale parce qu’elle permet de facturer l’usage. Au lieu de vendre seulement un abonnement fixe, les fournisseurs peuvent faire payer en fonction de la consommation réelle. C’est un progrès important. Il devient possible de relier une dépense d’IA à une tâche, à un produit, à une équipe ou à un projet. Pour les entreprises, cette mesure facilite l’allocation budgétaire. Pour les fournisseurs, elle permet de monétiser les usages intensifs.

Mais le token reste un indicateur incomplet. Il mesure une quantité de traitement, pas la qualité du résultat. Un million de tokens utilisés pour produire des brouillons inutiles n’a pas la même valeur qu’un million de tokens permettant à un développeur de corriger un bug critique, à un juriste de traiter un contrat complexe ou à un analyste de gagner plusieurs heures sur une recherche. L’unité technique ne suffit pas à mesurer l’impact économique.

C’est là que l’IA diffère d’autres infrastructures numériques. Dans la publicité en ligne, le clic a fini par s’imposer comme une unité relativement lisible, car il pouvait être rattaché à une intention, puis à une conversion. Dans le cloud, la consommation de calcul ou de stockage correspond assez directement à une ressource utilisée. Dans l’IA, la relation entre consommation et valeur est plus subtile. Un modèle peut consommer beaucoup pour un résultat médiocre, ou peu pour un résultat déterminant.

Le vrai sujet sera donc la qualité ajustée de l’usage. Les entreprises ne paieront pas durablement pour des volumes de tokens. Elles paieront pour des résultats : du temps gagné, des coûts évités, des ventes mieux converties, des erreurs réduites, des délais raccourcis, des décisions améliorées. Le secteur devra progressivement passer d’une logique de consommation brute à une logique de performance métier.

C’est aussi ce qui déterminera la profondeur réelle du marché. Si l’IA reste un outil de confort, son potentiel économique sera important mais borné. Si elle devient une couche de productivité intégrée aux fonctions critiques de l’entreprise, son marché peut devenir beaucoup plus large.

La chaîne de valeur reste instable

L’économie de l’IA générative repose sur une chaîne en plusieurs couches. Les fabricants de puces fournissent la puissance de calcul. Les fournisseurs cloud transforment cette puissance en capacité disponible. Les laboratoires de modèles convertissent cette capacité en intelligence utilisable. Les applications emballent cette intelligence dans des produits concrets. Les entreprises et les consommateurs en tirent des gains de productivité ou de confort.

Les fabricants de puces bénéficient aujourd’hui d’une rareté évidente. Sans capacité de calcul, pas de modèles, pas d’applications, pas d’agents. Mais les grands clients cherchent déjà à diversifier leurs fournisseurs, concevoir leurs propres puces ou optimiser l’utilisation des équipements existants. La rareté peut durer, mais elle attire mécaniquement la concurrence et l’intégration verticale.

Les fournisseurs cloud ont l’avantage de l’échelle, des bilans solides et des relations clients. Ils peuvent vendre l’IA comme une extension naturelle de leurs services existants. Mais ils doivent aussi financer des infrastructures très lourdes et maintenir des taux d’utilisation élevés pour rentabiliser leurs investissements.

Les laboratoires de modèles disposent du prestige technologique. Ils sont au cœur de l’imaginaire collectif de l’IA. Mais leur pouvoir de prix dépend de leur avance. Or cette avance peut se réduire rapidement. Les modèles ouverts progressent, les prix baissent, les performances se diffusent, et les anciennes générations deviennent vite banalisées. Un modèle exceptionnel aujourd’hui peut devenir une commodité demain.

Les applications, enfin, sont souvent les plus proches de la valeur métier. Elles comprennent les workflows, les données, les besoins concrets des utilisateurs. Mais elles peuvent être prises en étau entre des modèles généralistes de plus en plus performants et des clients qui refusent de payer cher pour une simple interface ajoutée au-dessus d’une API.

Cette instabilité est normale dans une industrie jeune. Au début d’un cycle technologique, la valeur se concentre souvent là où la rareté est la plus forte. Aujourd’hui, cette rareté se situe largement dans le calcul, les puces et l’infrastructure. Mais à mesure que l’offre augmente et que les modèles se standardisent, la valeur peut migrer vers les usages spécialisés, les données propriétaires, l’intégration métier et les applications capables de résoudre des problèmes précis.

La question n’est donc pas seulement de savoir si l’IA va créer de la valeur. Elle en crée déjà. La vraie question est de savoir où cette valeur se fixera durablement.

L'âge adulte de l'IA commence maintenant

L’IA générative entre dans une phase moins spectaculaire, mais plus décisive. Les démonstrations continueront d’impressionner. Les modèles deviendront plus rapides, plus multimodaux, plus autonomes. Les assistants seront intégrés dans davantage de logiciels. Les agents exécuteront des tâches plus longues. Les prix continueront probablement de baisser.

Mais le sujet central ne sera plus seulement technologique. Il sera économique.

L’IA générative n’a pas encore transformé les grands agrégats économiques. Son poids reste limité. Mais sa progression est très rapide : les revenus rapportés au PIB américain ont été multipliés par environ 10 depuis début 2024 et par environ 3 depuis début 2025. Le marché est donc encore petit, mais sa pente est très forte.

Source : Exponential View analysis

Le secteur doit désormais prouver trois choses. D’abord, que la demande peut continuer de croître à mesure que l’IA devient moins chère. Ensuite, que les revenus d’usage peuvent absorber les coûts gigantesques de l’infrastructure. Enfin, que les applications peuvent générer une valeur suffisamment claire pour s’installer durablement dans les budgets des entreprises.

Il serait trop simple de réduire cette phase à une bulle. La demande est bien réelle, les usages se diffusent, les revenus progressent, et les entreprises trouvent déjà des gains concrets. Mais il serait tout aussi naïf de considérer que la trajectoire est acquise. Une économie peut croître très vite tout en restant fragile si elle dépend d’investissements massifs, de prix en baisse et d’une concurrence intense sur toute la chaîne.

L’intelligence artificielle générative n’est donc plus seulement une promesse. C’est une industrie en formation. Elle a ses matières premières, ses infrastructures, ses fournisseurs, ses clients, ses coûts fixes, ses marges à défendre et ses arbitrages stratégiques. Comme toutes les industries naissantes, elle produira des gagnants puissants, des acteurs intermédiaires sous pression et des utilisateurs qui capteront une partie considérable des bénéfices.

La prochaine étape ne consistera pas à savoir si l’IA est utile. Cette question est déjà dépassée. La vraie question sera plus froide, plus financière et plus structurante : qui parviendra à transformer cette utilité en profits durables ?