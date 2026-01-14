L'omniprésence de l'exécutif américain jusque dans des secteurs jusqu'ici relativement épargnés ne fait pas que des heureux. Les marchés actions se sont crispés alors que démarre la saison des résultats trimestriels et que la Cour suprême pourrait rendre son verdict sur les droits de douane dès aujourd'hui… ou pas d'ailleurs, puisque c'est la série à suspense de la rentrée. En Asie, la Chine bat un record d'exportation et le Japon rêve d'un plan de relance XXL.

Parfois en Bourse, les syllogismes se disloquent. Ce fut le cas hier, puisque l'enchaînement "la banque centrale peut réduire ses taux quand l'inflation est modérée, or l'inflation américaine de décembre est plus faible que prévu, donc la banque centrale peut réduire ses taux" a fait un gros flop. C'est qu'en économie, le diable se cache dans les détails. L'inflation américaine est ressortie légèrement moins élevée que prévu pour le mois de décembre, mais l'effet d'entraînement n'a pas eu lieu parce que le marché pense toujours qu'il n'y aura pas d'autre baisse de taux d'ici au départ de Jerome Powell de la présidence de l'institution en juin prochain.

Pour être parfaitement clair, la publication de l'inflation hier à 14h30 a quand même eu un effet plutôt positif, mais tous les à-côtés ont plombé l'ambiance. Wall Street a terminé en baisse modérée au niveau des indices S&P 500 et Nasdaq (-0,2% environ). Le Dow Jones (-0,8%) a pris une claque un peu plus sévère, à cause de la baisse marquée du compartiment financier. JPMorgan Chase a publié des résultats solides, mais le projet de Donald Trump de plafonner le taux des cartes de crédit a entraîné une levée de boucliers. C'est la seconde fois en moins d'une semaine que la Maison Blanche montre des signes d'ingérence dans les affaires privées, après une incursion dans l'immobilier résidentiel. Les milieux d'affaires n'aiment pas trop ça, d'autant que cela intervient en parallèle de la pression exercée sur la politique monétaire de la Fed. "Tous ces éléments renforcent le poids du gouvernement américain et nuisent à la liberté et au libre marché, qui ont été au cœur de la prospérité américaine", note l'ami Pierre-Yves Gauthier, d'AlphaValue, dans un très bon papier publié hier.

Après un début d'année 2026 tout en bruit et en fureur, quelques grandes mécaniques se sont mises en place. En voici quelques-unes :

Les tensions géopolitiques autour de deux pays riches en pétrole, le Venezuela et l'Iran = hausse des cours de l'or noir (+9% pour le baril de Brent en une semaine).

Les tensions autour de l'indépendance de la Fed, institution perçue comme un facteur de stabilité = hausse des cours de l'or et des métaux précieux (dont l'argent, qui a pulvérisé le plafond des 90 USD hier).

La dynamique économique indéniable aux Etats-Unis (IA) et en Chine (export record) = hausse des cours des métaux industriels.

L'Interventionnisme fédéral US = craintes pour certains secteurs comme la banque (menace de plafonnement des taux des cartes de crédit), l'immobilier (interdiction faite aux investisseurs financiers d'acquérir certains biens), la santé (régulation du prix des médicaments) ou la défense (pression sur les prix des fournisseurs de l'US Army).

Ces mécaniques ne sont pas permanentes, mais elles sont à surveiller parce qu'elles façonnent le début d'année en Bourse.

En ce qui concerne plus précisément la séance du jour, les regards vont à nouveau se tourner vers les résultats des financières américaines à la mi-journée : Bank of America, Wells Fargo, Citigroup se profilent. A 14h30, les prix à la production US rendront leur verdict. Il se pourrait aussi que la Cour Suprême des Etats-Unis se prononce sur la constitutionnalité des droits de douane de Donald Trump. C'est le facteur X de la séance. Personne ne sait, hormis la Cour elle-même, si le verdict tombera aujourd'hui. Mais certaines journées sont susceptibles d'accueillir une décision, et ce mercredi en fait partie.

La principale actualité matinale vient de Chine. D'une part, les autorités ont relevé à 100% le niveau minimum de marge requis pour financer les achats de titres sur ses marchés boursiers. Ça signifie que les investisseurs doivent détenir une marge équivalente à la valeur totale des titres qu'ils achètent à crédit, au lieu de 80% auparavant. Cette mesure qui concerne la Chine continentale (notamment les Bourses de Shenzhen et Shanghai) est destinée à limiter les risques financiers. D'autre part, la Chine a annoncé un excédent commercial record, droits de douane ou pas. J'utilise l'éclairage de l'économiste d'ING Lynn Song pour vous résumer la statistique et ses implications. Pour commencer, l'import-export de décembre s'est révélé bien plus vigoureux que prévu, portant la croissance 2025 des exportations chinoises à 5,5%. Alors même que les expéditions annuelles vers les USA ont chuté de 20%. La compensation est venue des zones Afrique (+25,8%), ASEAN (+13,4%), Inde (+12,8%) et, bien sûr, de l'UE (8,4%). Les exportations les plus dynamiques sont les semi-conducteurs (+26,8%), les navires (+26,7%) et les automobiles (+21,4%), tandis que les produits avec des débouchés traditionnels vers les USA ont souffert (jouets à -12,7% et chaussures à -11,3%). "La structure des exportations indique que la Chine continue de gravir les échelons de la chaîne de valeur ajoutée", note par ailleurs ING. La Chine reste, sans surprise, la plaque tournante de la fourniture mondiale, avec une montée en gamme et une force de frappe qui a permis de réorienter les flux en dépit des droits de douane américains. Vous me pardonnerez ce développement un peu long, qui me semble évocateur des tendances de fond du commerce mondial.

En Asie-Pacifique ce matin, le KOSPI coréen a fait mine de mettre fin à sa série de huit hausses consécutives (il n'a pas encore baissé en 2026), avant de se reprendre pour afficher 0,5% de gains. Les autres places de la région sont en hausse, hormis en Chine continentale où l'annonce sur les marges minimales a fait s'évaporer les gains du CSI 300, qui affiche une baisse modeste. Au Japon, le Nikkei 225 prend encore 1%, toujours dopé par la perspective d'un plan de relance musclé du gouvernement Takaichi. En corollaire, le yen commence à glisser dangereusement dans la zone qui nécessite généralement une intervention de la Banque du Japon.

Le CAC 40 démarre finalement la séance en hausse de 0,38% à 8 383 points, bien aidé par EssilorLuxottica (relèvement de recommandation par HSBC). Le SMI est plus timide (+0,1% à 13 375 points). Le Bel 20 prend 0,6% à 5 281 points.

Les temps forts économiques du jour

Au programme aujourd'hui, une actualité dense aux USA avec l'indice des prix à la production (PPI) et les chiffres de l'immobilier ancien en décembre, suivis des discours de Bostic, Kashkari et Williams de la Fed. Tout l'agenda ici.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

TotalEnergies ne se précipite pas pour revenir au Venezuela, où 100 milliards de dollars d'investissements sont nécessaires, selon son PDG. TotalEnergies qui forme une coentreprise commerciale au Moyen-Orient avec la société bahreïnienne Bapco Energies. Enfin, le groupe signe un accord en vue de céder sa participation pétrolière dans Renaissance (anciennement SPDC).

La faillite de Saks laisse des créances impayées chez les groupes de luxe comme Chanel (136 millions de dollars), Kering (60 millions) ou encore LVMH (26 millions).

Thales sélectionné pour améliorer la sécurité et l’efficacité des missions des pilotes d’hélicoptères NH90 grâce au casque TopOwl Digital Display.

Engie remporte son premier projet hybride en Inde. Le groupe signe par ailleurs un contrat de 15 ans pour l'approvisionnement en GNL de centrales électriques thaïlandaises.

Ipsen annonce que la FDA a accordé à son médicament IPN60340 la désignation de "thérapie innovante" dans le traitement de première intention de la leucémie myéloïde aiguë inéligible.

Scor SE nomme Philipp Rüede au poste de directeur financier du groupe.

Le gouvernement français affirme qu'Eli Lilly n'a pris aucun contact concernant le rachat d'Abivax.

Eramet obtient des notes "A-" de la part du CDP.

Hoffmann Green et Briand coopèrent dans la décarbonation du secteur de la construction.

Logic Instrument livre 60 000 terminaux à Arkéa Care.

Lucibel en redressement judiciaire.

Semco a dévoilé plusieurs annonces pour poursuivre sa croissance.

Les principales publications du jour : Kalray, Catana, Inea, Ekinops, LePermisLibre… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

BP Plc annonce des dépréciations de 4 à 5 milliards de dollars liées à la transition énergétique et une activité pétrolière en repli.

Pearson maintient ses perspectives à moyen terme inchangées.

AstraZeneca va acquérir Modella AI afin d'accélérer la recherche sur les médicaments oncologiques.

Le PDG de Nestlé déclare que tous les rappels ont désormais été annoncés.

Le CEO de Novo Nordisk estime que la perte d'exclusivité sur plusieurs marchés en 2026 pourrait entraîner une année difficile pour l'entreprise.

Julius Bär nomme Jean Nabaa au poste de directeur général adjoint.

Rockwool perd le contrôle de ses usines russes.

Mutares finalise la vente de sa participation majoritaire dans LiBCycle.

La société tchèque de défense CSG annonce son introduction en bourse à Amsterdam.

Les principales publications du jour : Partners Group, Pearson…

D'Amérique du Nord

Netflix prépare une offre intégralement en numéraire pour Warner Bros, selon des sources concordantes.

Boeing dépasse Airbus en nombre de commandes pour la première fois de la décennie.

Amazon fait pression sur ses fournisseurs pour obtenir des réductions avant la décision de la Cour suprême sur les droits de douane, selon le FT.

La Réserve fédérale américaine approuve l'acquisition de Comerica par Fifth Third Bancorp.

Les principales publications du jour : Bank of America, Wells Fargo, Citigroup…

D'Asie et d'ailleurs

Les actions d'Evolution Mining et de Newmont Corporation atteignent des records dans le sillage de l'or.

Komatsu maintient ses hausses de prix mondiales pour contrer les coûts liés aux droits de douane.

Bitpanda se préparerait à entrer en bourse à Francfort au premier semestre 2026.

Les principales publications du jour : Infosys Limited, Union Bank of India…

