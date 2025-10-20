L’iPhone 17 d'Apple enregistre un lancement nettement supérieur à celui de son prédécesseur, avec des ventes en hausse de 14% aux États-Unis et en Chine au cours des dix premiers jours, selon une étude de Counterpoint publiée lundi. Le modèle standard se distingue particulièrement en Chine, où ses ventes ont presque doublé par rapport à l’iPhone 16, et progressent de 31% en cumulé sur les deux marchés. Ces performances confirment l’attractivité de la nouvelle génération auprès des consommateurs dans deux des marchés les plus stratégiques pour Apple.

Cette dynamique s’expliquerait notamment par le bon positionnement du modèle de base, salué pour son rapport qualité-prix. D’après Mengmeng Zhang, analyste chez Counterpoint, les principales améliorations incluent une puce plus rapide, un meilleur écran, une capacité de stockage accrue et une caméra frontale optimisée, le tout sans hausse de prix par rapport à l’an dernier. Lancée en septembre à l’échelle mondiale, la gamme iPhone 17 signe donc un début prometteur pour Apple, malgré un contexte économique et géopolitique incertain.