L'agence de presse iranienne Fars affirme que deux missiles ont frappé un navire de guerre américain près de l'ile de Jask après que celui-ci a ignoré les avertissements de l'Iran. Le navire aurait rebroussé chemin.

L'agence Tasnim, de son côté, annonce que toute force militaire étrangère, en particulier américaine, serait ciblée en cas d’approche ou d’entrée dans le détroit d’Ormuz, selon le général Ali Abdollahi, chef du quartier général central Khatam al-Anbia.

Cette annonce a fait bondir le pétrole et chuter les indices.