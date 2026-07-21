Les deux belligérants semblent penser que le temps joue en leur faveur.

Il y a un mois, les Etats-Unis et l’Iran signaient un mémorandum d’entente. Le texte devait conduire à la cessation des hostilités, la réouverture du détroit d’Ormuz et l’ouverture d’une période de négociations de 60 jours pour discuter des enjeux les plus complexes, notamment le nucléaire.

Mais les attaques des Gardiens de la Révolution sur les navires tentant de franchir le détroit par la côte omanaise ont conduit à une reprise des hostilités. Depuis maintenant deux semaines, l’armée américaine conduit des frappes visant à "dégrader la capacité de l'Iran à poursuivre ses attaques contre les navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz". En représailles, l’Iran vise à nouveau ses voisins du Golfe.

La reprise du conflit n’est pas tellement étonnante dans la mesure où les contours de l’accord signé à Versailles par Donald Trump semblaient assez flous. Si vous reprenez les différentes déclarations de l’époque, Iraniens et Américains donnaient le sentiment de ne pas avoir signé le même texte.

Jouer la même carte

Dans cette nouvelle phase de la guerre, chacun des deux belligérants semble penser que le temps joue en sa faveur.

Pour l’Iran, Donald Trump ne pourra pas résister à la pression politique. Le conflit en Iran est très impopulaire et ses conséquences sur le quotidien des Américains pèsent sur la cote de popularité du locataire de la Maison Blanche. Le tout à moins de quatre mois d’élections de mi-mandat qui s’annoncent difficiles pour les Républicains.

Le conflit en Iran est déjà plus impopulaire que la guerre en Irak et en Afghanistan ne l’ont jamais été. Et ce alors que la guerre en Irak a duré presque 9 ans et celle en Afghanistan 20 ans. Et pour un président qui a toujours pourfendu ces interventions militaires et promis de ne plus entraîner l’Amérique dans des "guerres sans fin".

Pour le président américain, la mort de soldats peut aussi devenir un boulet. Pour l’instant, les pertes restent relativement limitées : 17 morts en 5 mois de guerre. Mais les trois décès des derniers jours ont mis en évidence la difficulté pour le Pentagone de protéger les 50 000 militaires déployés dans la région.

Donald Trump lors de la finale de la Coupe du Monde. Au MetLife Stadium, le président américain a été copieusement hué.

En face, Donald Trump mise sur la pression économique et militaire. Déjà très affaibli par la campagne de bombardements du printemps, et des décennies de sanctions économiques, l’effondrement du régime ne serait qu’une question de temps. Ce qui est certain, c’est que la population iranienne doit faire face à un taux officiel d’inflation à 57,7 % et à des coupures d’électricité récurrentes.

Du côté militaire, la supériorité américaine est nette. Les Américains disposent de la maîtrise du ciel iranien et peuvent bombarder n’importe quelle cible. Ces derniers temps, les frappes se sont d’ailleurs élargies, avec quelques infrastructures civiles (ponts, usines de dessalement d’eau) touchées.

Encore faut-il, pour les Américains, réduire à néant la capacité de nuisance iranienne. Car si la République Islamique a été fortement touchée par les bombardements américano-israéliens des derniers mois, elle continue à frapper les intérêts américains dans le Golfe et les navires dans le détroit d’Ormuz.

Les deux pays sont donc engagés dans une forme de course contre la montre, chacun estimant pouvoir exercer une pression plus importante sur la partie adverse.