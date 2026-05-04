L'Iran ouvre le feu, Wall Street sans réaction

Alors que la situation au Moyen-Orient se tend, les principaux indices américains sont attendus en ordre dispersé à l'ouverture de Wall Street. Selon les futures sur indice, le Nasdaq-100 devrait grappiller 0,1% devant le S&P500 (à l'équilibre) et le Dow Jones (-0,2%).

Si la saison des résultats bat son plein outre-Atlantique, la crise au Moyen-Orient se réinvite au premier plan de l'actualité. L'agence de presse iranienne Fars a fait savoir qu'un navire de guerre américain qui s'approchait du détroit d'Ormuz avait été ciblé par deux missiles à proximité de la ville portuaire de Jask, à l'entrée du détroit d'Ormuz. Toujours selon l'agence, le bâtiment aurait ignoré les avertissements des autorités iraniennes et aurait finalement rebroussé chemin.



Si l'Iran affirme avoir touché le navire, l'information a été rapidement démentie par le commandement des Etats-Unis qui a assuré qu'aucun navire de l'US Navy n'avait été impacté et que les forces américaines [...] faisaient respecter le blocus naval des ports iraniens.



Selon Reuters, qui cite un haut responsable iranien, l'Iran aurait en réalité effectué un tir de sommation contre le navire de guerre américain pour empêcher son entrée dans le détroit d'Ormuz.



Ces échauffourées interviennent après que le commandement militaire iranien a durci le ton face aux initiatives américaines visant à sécuriser le passage dans cette zone stratégique. "Toute force militaire étrangère, en particulier américaine, serait ciblée en cas d'approche ou d'entrée dans le détroit d'Ormuz", avait fait savoir quelques heures plus tôt le général Ali Abdollahi, chef du quartier général central Khatam al-Anbia, via l'agence Tasnim News.



VIX et pétrole à la hausse



Témoignant d'une hausse du stress des marchés, le VIX (surnommé "indice de la peur") grimpe de 6%, mais reste néanmoins à un niveau de 18 points, relativement modéré.



En revanche, les cours du pétrole repartent à la hausse avec +1,9% pour le WTI, autour de 104 USD le baril, et +2,6% pour le Brent, à 111 USD.



Cette flambée du pétrole pèse de plus en plus sur l'économie réelle, comme en témoigne la cessation d'activité de Spirit Airlines, une compagnie low-cost états-unienne dont l'activité a été plombée par les coûts du kérosène. Les compagnies aériennes sont en effet en première ligne face à la flambée du pétrole, un tiers de leurs coûts d'exploitation étant lié à l'achat de kérosène.



United Airlines a d'ailleurs annoncé la mise en place de plusieurs initiatives à destination des clients et employés de Spirit Airlines : pendant une période de deux semaines, les passagers dont un vol a été annulé peuvent accéder à des billets aller simple à tarifs plafonnés via une offre dédiée.



Les valeurs à suivre



Dans le reste de l'actualité, GE Vernova a annoncé avoir remporté une commande auprès de Megha Engineering & Infrastructures (MEIL) pour la livraison de neuf unités de pompage-turbinage de 150 MW destinées à la centrale hydroélectrique d'Upper Sileru (1,35 GW), située dans l'État d'Andhra Pradesh, en Inde.



Accenture a investi dans Netomi, une entreprise leader dans le domaine des plateformes d'IA. Ce partenariat stratégique vise à aider les entreprises à réinventer l'expérience client grâce aux systèmes d'IA agentiques.



GameStop a proposé dimanche de racheter eBay pour environ 56 milliards de dollars, via une offre mêlant numéraire et actions. Son PDG, Ryan Cohen, se dit prêt à contourner le conseil d'administration en lançant une bataille de procurations si nécessaire. L'offre, fixée à 125 dollars par action, représente une prime d'environ 20% par rapport au cours de clôture de vendredi.



Des publications et un indicateur à surveiller



Sur le front des résultats, les marchés prendront connaissance aujourd'hui des publications de Palantir, Vertex Pharmaceuticals ou Firefly Aerospace, puis demain de celles de Pfizer ou KKR.



Enfin, à 16h, la publication des chiffres des commandes à l'industrie pour le mois de mars permettra aux intervenants de prendre le pouls de la demande industrielle et anticiper la trajectoire économique.



En attendant, le dollar s'échange contre 0,854 euro (+0,31%).