L'Iran a fait mieux que résister aux bombardements américano-israéliens.

Les négociations entre l’Iran et les Etats-Unis viennent tout juste de commencer en Suisse mais un constat s’impose déjà : l’Iran s’impose comme le vainqueur.

Quatre mois après le déclenchement de l’offensive américano-israélienne, les Etats-Unis et l’Iran essayent de trouver une porte de sortie, avec la médiation du Qatar et du Pakistan.

La semaine dernière, Donald Trump a signé à Versailles le protocole d’accord qui met fin aux hostilités, permet la réouverture du détroit d’Ormuz et ouvre une période de négociations de 60 jours.

Un accord qui est très critiqué aux Etats-Unis, en particulier par les faucons Républicains. Il semble en effet que l’Iran soit dans une bien meilleure position que ce qu’affirme Donald Trump.

D’abord, le régime a tenu. Et ce en dépit d’une intense campagne de bombardements américano-israélienne, et d’un blocus sur les navires iraniens, qui a privé le pays de ses exportations de pétrole.

Un régime renforcé

Depuis plusieurs semaines, Donald Trump explique que son objectif n’était pas de changer le régime mais que le régime a changé compte tenu des dizaines de responsables tués. "Le premier groupe, ils sont tous morts. Le deuxième groupe, ils sont morts. Une partie du troisième groupe a disparu, et nous avons affaire à des gens que je trouve très rationnels", répétait-il la semaine dernière au G7, aux côtés de son homologue qatari.

Mais le Guide Suprême, Ali Khamenei, tué le 28 février, a été immédiatement remplacé par son fils, Mojtaba. Le président Massoud Pezeshkian, le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, et le ministre des affaires étrangères, Abbas Araghtchi, sont toujours en place. Plus généralement, ce conflit a encore renforcé la mainmise des Gardiens de la Révolution sur le pays.

Un régime qui va également se refaire une santé financière. En effet, l’Iran espère négocier à la fois la levée des sanctions et le déblocage de ses avoirs gelés à l’étranger. Samedi, Massoud Pezeshkian, avait affirmé que "6 milliards de dollars au Qatar seront dégelés".

Bürgenstock (Suisse), le 21 juin 2026.

Surtout, les Etats-Unis ont levé les sanctions sur les produits pétroliers iraniens pour une période de 60 jours. Lundi, Bloomberg indiquait que 3 supertankers transportant 6 millions de barils de pétrole étaient déjà en route vers l’Asie.

L’Iran a su également préserver son influence régionale. Au Liban, les Iraniens continuent non seulement à soutenir le Hezbollah, mais ont aussi leur mot à dire dans les négociations entre Israël et le Liban. En effet, ils ont lié un accord avec les Etats-Unis au respect d’un cessez le feu au Liban. Résultat, Donald Trump ne cesse de réprimander Benjamin Netanyahou pour les offensives de l’armée israélienne au Sud Liban.

Recentrer les négociations

Depuis le début du second mandat de Donald Trump, plusieurs cycles de négociations ont déjà eu lieu entre les deux pays. Initialement, les Etats-Unis voulaient obtenir des concessions sur trois sujets : le nucléaire, les missiles balistiques et le soutien aux proxies (les milices affiliées à l’Iran dans la région).

Mais ces dernières semaines, Donald Trump a fait du nucléaire l’enjeu central des négociations, répétant à plusieurs reprises que son principal objectif était que l’Iran n’accède pas à l’arme nucléaire.

Des concessions de l’Iran sur le nucléaire pourraient suffire à satisfaire Donald Trump, et permettre aux Iraniens de ne rien céder sur les deux autres sujets de négociation.

La semaine dernière, à Paris, le président américain a d’ailleurs semblé s’accommoder du programme balistique iranien. "Je dis que si d'autres pays en possèdent, il est un peu injuste qu'ils n'en aient pas eux-mêmes", a affirmé Donald Trump, avant de dîner avec Emmanuel Macron à Versailles. "Si l'Arabie saoudite et le Qatar en ont tous, je dirais qu'en proportion relative, je pense que c'est acceptable."