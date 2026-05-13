Ryanair fait savoir que le Conseil d'Etat italien a annulé définitivement une amende de 4,2 MEUR infligée en 2021 par l'Autorité italienne de la concurrence (AGCM) dans une affaire liée aux annulations de vols pendant la pandémie de Covid-19. La justice italienne a également ordonné le remboursement intégral de la sanction, assorti d'intérêts.
La juridiction a estimé que l'AGCM avait discriminé Ryanair en rejetant sans discussion les engagements proposés par la compagnie, alors qu'elle avait accepté des mesures similaires d'autres transporteurs, dont Alitalia, Vueling et Blue Panorama. Le Conseil d'Etat a jugé que l'autorité avait agi "de manière incompatible avec les principes de cohérence, de raisonnabilité et de non-discrimination".
Ryanair profite de cette décision qui lui est favorable pour questionner l'impartialité de l'AGCM, alors qu'une amende distincte de 256 MEUR lui a été infligée par cette même instance en décembre 2025 concernant sa politique de distribution directe. La compagnie a d'ailleurs fait appel de cette dernière sanction.
Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, a appelé la Première ministre italienne Giorgia Meloni à réformer rapidement l'autorité de la concurrence.
Le titre Ryanair reculait de 0,6%, peu avant 11h30.
Ryanair Holdings plc est une compagnie aérienne spécialisée dans les vols à bas prix en Europe. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers (66,2%) : 184 millions de personnes transportées en 2024/25 ;
- prestations de services (33,8%) : essentiellement vente de charters, location de véhicules, vente en vol et prestations au sol.
A fin mars 2025, le groupe exploite une flotte de 613 avions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (5,4%), Italie (21,3%), Espagne (17,8%), Royaume-Uni (14,6%) et autres (40,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.