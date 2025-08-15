Il y a seulement un mois, on évoquait ici-même la fin du spread historique sur les maturités courtes entre l'Italie et la France. Nous revoilà déjà pour un constat un peu plus alarmant, la fin du spread entre les obligations à 10 ans. Et Giorgia Meloni ne compte pas s'arrêter là : c'est désormais l'Allemagne qu'elle vise.

Longtemps, l’Europe a opposé un "noyau dur" d’emprunteurs stables à une "périphérie" plus fragile. Cette distinction semble aujourd’hui dépassée.

Déjà, la dette italienne à 5 ans se négocie à un taux inférieur à celui de la France. Et le même mouvement est en train de se produire sur le long terme.

Deux dynamiques s’entremêlent, la dégradation permanente de la réputation du bilan public français et la confiance accrue des marchés envers les politiques de Giorgia Meloni et son gouvernement. Le leadership de Meloni est perçu comme une force stabilisatrice. Avec un euro plus fort, les investisseurs en quête d’Europe ou en fuite dollarienne ont un nouveau protégé.

Certes, l’Italie affiche un ratio dette/PIB plus élevé, et la France une croissance plus soutenue. Mais les investisseurs jugent leur trajectoire très différemment. La tentative de François Bayrou de présenter un plan de redressement budgétaire n’a pas suffi à rassurer les marchés. La scène politique française, instable depuis plus d'un an, inquiète. Sans majorité, les propositions ambitieuses d’un retour à un budget assaini risquent de rester lettre morte.

À l’inverse, la coalition emmenée par Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) bénéficie d’une majorité solide. Et le gouvernement italien s’emploie à ramener son déficit vers la cible européenne de 3%. Il est passé de 4,3% du PIB à 2,8% en un an. En France, on espère revenir sous les 3% d’ici quatre ans – une trajectoire jugée trop lente par les marchés mais surtout difficilement réalisable.

Jusqu’en 2022, il paraissait normal que l’Italie emprunte à un taux supérieur de 1 point à celui de la France. Ce paradigme est en train de basculer. Fin 2023, l’arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni avait d’abord tendu les marchés. Son positionnement à droite toute et son ton offensif ont d’abord suscité la méfiance. L'enlisement de l'instabilité politique en France et les réformes économiques italienne ont ensuite rendu la pente de plus en plus raide.

Peut-être devons nous nous donner rendez-vous quand l’Italie rattrapera l’Allemagne sur ces mêmes échéances, le spread est sous les 0,9% pour la première fois depuis 2010.