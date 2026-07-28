C'est la cinquième fois en trois ans que le pari haussier le plus embouteillé de la décennie donne des signes de faiblesse. L'investissement dans l'IA, qui a fait des étincelles depuis que le grand public a découvert ChatGPT à la fin de l'année 2022, subit un début d'été meurtrier. L'archétype de l'indice propulsé à l'IA, le KOSPI coréen, accuse 25% de baisse depuis le 1er juillet.

Le retour du doute repose sur plusieurs interrogations, la principale étant "est-ce que le supercycle haussier actuel va se transformer en supercycle baissier à cause d'une inversion du rapport entre l'offre et la demande ?". Le cycle économique classique de l'industrie des semiconducteurs est composé d'une phase ascendante, durant laquelle les capacités de production tournent à plein régime, générant revenus et marges élevées. Cette phase est suivie d'un plateau, quand l'offre et la demande s'équilibrent. Puis d'une décrue, quand le rapport de force s'inverse sous l'effet de l'arrivée de nouvelles capacités de production et d'un ralentissement de la demande. Et ça recommence.

Le marché parie que, cette fois, ce sera différent. Le cycle sera plus long compte tenu de la révolution technologique en cours et des montants colossaux, inédits même, qui sont fléchés vers les capacités de calcul. Il n'empêche, les industriels se ruent sur l'accroissement des capacités de production. Or un déséquilibre offre / demande peut se produire avec une demande de 2 comme avec une demande de 1 000. Il suffit que l'offre soit excessive. Il faut raisonner en relatif, pas en absolu.

Pour le moment, la demande de calcul s'envole, les carnets de commandes débordent, les marges pulvérisent leurs records. Personne ne peut affirmer que la fête va s'arrêter demain. D'ailleurs, ce n'est pas mon propos. Mais quand tout le monde investit en même temps pour rattraper une pénurie, les capacités nouvelles risquent de débarquer pile au moment où la demande souffle. Rien ne dit que l'IA échappera à cette mécanique.

Il s'agit d'un scénario et non d'une prédiction, mais il tarabuste les investisseurs. Si l'offre devient pléthorique, la fiesta des marges va cesser et les gagnants d'aujourd'hui ne seront pas forcément ceux de demain.

C'est vrai dans la partie matérielle. The Information a révélé hier que des industriels chinois rattraperaient à vitesse grand V leur retard dans le développement de machines de production de semiconducteurs. De quoi venir lézarder l'oligopole composé des spécialistes néerlandais, japonais et américains du secteur. ASML a plongé de plus de 8% hier. Tokyo Electron affichait -10% ce matin.

C'est vrai aussi dans la partie IA elle-même. La multiplication des modèles performants, même en open source, inquiète ceux qui rêvaient d'un écosystème fermé, doté d'un pouvoir de fixation des prix majuscule. Le dernier trublion en date s'appelle Kimi K3. L'IA du chinois Moonshot a l'air très efficace et peu gourmande en ressources. Surtout, elle est open source, c’est-à-dire qu'elle permet de limiter les coûts pour les utilisateurs.

Ces menaces viennent s'ajouter aux craintes largement abordées dans ces colonnes concernant l'entre-soi de l'écosystème : l'activité, les budgets et les chiffres d'affaires de tous les acteurs sont largement imbriqués. Hier, le marché a très mal réagi à une nouvelle preuve de cette consanguinité : il n'a pas apprécié la rumeur selon laquelle Nvidia aurait accepté de se porter garant d'un financement d'OpenAI pour un centre de données géant. Cette révélation du Wall Street Journal a fait passer la capitalisation de Nvidia sous celle d'Apple et a contribué à faire grimper le risque crédit des entreprises du secteur.

Cette situation contribue à peser sur le secteur technologique et à favoriser la rotation vers des rivages plus calmes : la santé, la consommation ou la finance. Dans ce contexte, l'Europe domine les Etats-Unis : en intégrant les dividendes, le Stoxx Europe 600 gagne 10,9% depuis le 1er janvier, contre 8,8% pour le S&P 500.

Le reste de l'actualité reste dominé par l'accalmie au Moyen-Orient, qui a fait refluer le pétrole, et par les publications de résultats. Il y aura énormément de trimestriels aujourd'hui en Europe, même si le marché attend surtout de voir ce que réservent les grosses entreprises technologiques, dont les chiffres seront concentrés sur les séances de mercredi et jeudi (notamment Apple, Amazon, Microsoft, Meta, SK Hynix et Samsung Electronics).

Dans le volet macro, la Chine a indiqué que les Etats-Unis se sont engagés à plafonner à 20% les droits de douane de remplacement sur les produits chinois.

En Asie-Pacifique, la reprise de la déroute des semiconducteurs pèse sur le Japon (-3,9%), Taïwan (-4%) et surtout, comme d'habitude, la Corée du Sud (-9,7%). L'Australie fait figure de havre de paix avec un gain de 0,4%. L'Europe est attendue hésitante, mais les publications de résultats sont susceptibles de provoquer des mouvements spécifiques sur certains indices.

Le CAC 40 lance sa séance en hausse de 0,5% à 8 450 points. Le SMI prend 0,3% à 14 463 points. Le Bel 20 se contente de 0,05% à 5 706 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h45 : Confiance des consommateurs (France)

14h30 : Stocks au détail ex autos (Etats-Unis)

14h30 : Balance commerciale des biens (Etats-Unis)

14h30 : Stocks en gros (Etats-Unis)

15h00 : Indice S&P/ Case-Shiller du prix des logements (Etats-Unis)

16h00 : Confiance des consommateurs (Conference Board) (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Bank Of Ireland: UBS dégrade à conserver de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 18,60 EUR à 19,25 EUR.

BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 122 à 136 EUR.

Bénéteau : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 7,10 à 6,85 EUR.

Brenntag : DZ Bank AG Research passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 48 à 55 EUR.

Dätwyler : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 201 à 181 CHF.

Exail Technologies : Kepler Cheuvreux dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 160 EUR à 134 EUR.

Gabriel Holding : Inderes dégrade d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 280 DKK à 270 DKK.

Getlink : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 18 à 19 EUR.

Gérard Perrier Industrie : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 100 EUR.

Hermès International : CICC maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 1900 à 1800 EUR.

Interparfums : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 22,857 à 23 EUR.

Lvmh : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 600 à 620 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 540 à 520 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 600 à 575 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 650 à 645 EUR.

Michelin : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 36 à 37 EUR. JP Morgan maintient une recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 30 à 35 EUR.

Nokia : Landesbank Baden-Württemberg passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 9,75 EUR à 9 EUR.

Rexel : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 39 à 42 EUR. Oxcap Analytics maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 40,40 à 41,60 EUR.

Robertet : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 1006 à 1017 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 245 à 230 EUR.

SES S.A: New Street Research LLP dégrade de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 5,40 EUR à 6,40 EUR.

Soitec : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 92 à 98 EUR.

Stmicroelectronics : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 84 à 81 EUR.

Swiss Re : JP Morgan dégrade de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 140 CHF à 125 CHF.

Temenos Group : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 95 à 90 CHF.

Totalenergies : Piper Sandler maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 85 à 84 USD. Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 85 à 91 USD.

Trainline : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 350 GBX.

Vat Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 719 à 766 CHF.

Veolia Environnement : Morgan Stanley dégrade de surpondérer à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 39 EUR à 38 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.