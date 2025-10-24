Le Premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a annoncé la suspension d’une publicité télévisée critiquant les droits de douane américains, après que le président Donald Trump a rompu les négociations commerciales avec le Canada en réaction à cette campagne. Le spot, qui reprenait des extraits d’un discours radiophonique de Ronald Reagan datant de 1987, a été jugé provocateur par Washington. La Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute a par ailleurs affirmé que les propos avaient été sortis de leur contexte et modifiés sans autorisation.

Doug Ford a déclaré avoir pris cette décision après consultation du Premier ministre canadien Mark Carney, dans l’espoir de faciliter une reprise du dialogue bilatéral. La suspension de la campagne prendra effet lundi, mais la publicité continuera d’être diffusée durant le week-end, notamment pendant les deux premiers matchs des World Series. Le dirigeant ontarien a défendu l’objectif initial de la campagne, qui visait selon lui à susciter un débat sur l’impact des politiques tarifaires américaines sur les travailleurs et les entreprises.

Cette initiative médiatique, lancée par la province la plus industrialisée du Canada, s’inscrit dans un contexte de tensions commerciales accrues entre Ottawa et Washington. L’administration Trump avait récemment annoncé la suspension des pourparlers avec le Canada, après plusieurs désaccords sur les mesures douanières appliquées aux produits manufacturés et agricoles.