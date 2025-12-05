Cogelec SA est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'interphones et de systèmes de contrôle d'accès des logements collectifs (sociaux ou privés). La société propose, sous les marques Hexact et Intratone, des interphones permettant au visiteur d'être entendu et parfois, vu sur un téléphone ou sur tout autre appareil électronique. Il propose également des solutions de contrôle d'accès sécurisé (serrures électroniques et badges agents) destinées à favoriser l'accès des résidents et des prestataires de services, tels les agents de La Poste, et à empêcher les personnes non autorisées à pénétrer dans les halls des immeubles.