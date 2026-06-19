L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Poulaillon, déposée le 23 avril par Invest Securities pour le compte de la SAS Eugénie (détenue par des membres de la famille Poulaillon), sera ouverte du 22 juin au 3 juillet inclus.
Invest Securities se portera acquéreur, pour le compte de l'initiateur, des actions apportées à l'offre à un prix unitaire de 9 EUR. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 843 402 actions qu'il ne détient pas, soit 16,5% du capital du groupe de boulangerie et de pâtisserie.
Une procédure d'apport semi-centralisée sera également mise en place par Euronext Paris et se déroulera sans frais supplémentaires pour les actionnaires vendeurs. Euronext Paris fera connaître, par voie d'avis, les conditions de réalisation de l'offre ainsi que son calendrier détaillé.
Poulaillon est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits de boulangerie et de pâtisserie frais et surgelés (pains, viennoiseries, sandwichs, moricettes, mignardises, entremets, gâteaux, etc.). Le groupe développe également une activité traiteur. En outre, Poulaillon commercialise l'eau Minérale de Velleminfroy par le biais de sa filiale SAS Eaux Minerales de Velleminfroy.
A fin septembre 2025, les produits sont vendus au travers d'un réseau de 65 magasins (dont 55 détenus en propre et 10 en franchise) implantés en France, et auprès des grandes surfaces, des revendeurs locaux, de la restauration hors foyer, des distributeurs automatiques, etc.
98,9% du CA est réalisée en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.