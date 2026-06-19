L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 3,60 EUR, la totalité des 711 363 actions qu'il ne détient pas, soit 15,6% du capital et 18,57% des droits de vote du spécialiste des ingrédients fonctionnels à base d'algues et de matières premières végétales.
Il est rappelé que l'initiateur n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire sur les actions à l'issue de l'OPAS, même dans le cas où les conditions requises seraient réunies.
L'OPAS sur les actions Vinpai commence mardi
L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Vinpai, déposée le 4 mai par Invest Securities agissant pour le compte de la société Camlin Fine Sciences Limited, sera ouverte du 23 juin au 6 juillet inclus.
Publié le 19/06/2026 à 14:39
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