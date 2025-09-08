Encore une augmentation de production pour l'OPEP+. Réunie dimanche, l'alliance pétrolière menée par Riyad et Moscou a annoncé la levée progressive de 1,65 million de barils par jour de réductions de production, initialement prévues jusqu'à fin 2026. Un pas de plus dans la stratégie de reconquête de parts de marché, et dans la reprise en main du cartel par l'Arabie Saoudite.

À compter d’octobre, les huit membres centraux de l’OPEP+ augmenteront leur objectif de production de 137 000 barils par jour. À ce rythme, il faudrait environ un an pour absorber l’intégralité des réductions en cours, tandis que 2 millions de barils par jour de coupes resteront en vigueur jusqu’à fin 2026. Le groupe se réserve toutefois la possibilité d’ajuster cette trajectoire lors de ses prochaines réunions, la prochaine étant fixée au 5 octobre.

Marché déséquilibré

Entre avril et septembre, l’OPEP+ avait déjà accru sa production de 2,5 millions de barils par jour, soit environ 2,4% de la demande mondiale. Cette dynamique a contribué à une baisse des cours de l’or noir, le baril chutant de près de 18% depuis son pic de janvier, pour s’établir autour de 67 dollars.

Ces hausses de production interviennent dans un environnement d’incertitudes sur la demande, alors que la guerre commerciale de Donald Trump pourrait freiner la croissance mondiale.

Résultat, le marché pétrolier est désormais dans une phase de surabondance, alors que la production hors OPEP est déjà sur des niveaux élevés, notamment en Argentine, au Canada, aux États-Unis. Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’offre devrait ainsi dépasser la demande de 3 millions de barils par jour en moyenne entre octobre 2025 et fin 2026 – une projection établie avant même l’annonce de dimanche.

Impact limité

En théorie, l’ajout de barils dans un tel contexte devrait faire pression sur les prix. En pratique, l’effet pourrait être limité. La plupart des membres de l’OPEP+ produisent déjà à leur capacité maximale ou proche de celle-ci, ce qui limite l’impact des nouveaux quotas.

En mars 2025, juste avant le début de la levée des réductions, la production cumulée du groupe atteignait déjà 31,83 millions de barils par jour, soit à peine un million de moins que l’objectif visé pour septembre. En effet, plusieurs pays, comme le Kazakhstan, les Émirats arabes unis ou l’Irak, dépassaient déjà leurs quotas, injectant ensemble 500 000 barils par jour de plus que prévu. Ces quotas révisés ne font donc que formaliser une situation déjà effective sur le terrain.

Seule l’Arabie saoudite, qui supportait l’essentiel des coupes de production des dernières années, augmentera sensiblement sa production. Le Royaume devrait voir sa production passer de 9,07 millions de barils par jour en mars à 9,98 millions en septembre, tout en conservant une capacité de réserve estimée à 2,2 millions de barils par jour.

Les Saoudiens ont la main

Le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz ben Salmane, architecte des réductions précédentes, semble avoir repris la main au sein de l’alliance après des années de tensions internes.

La hausse de production de l’OPEP semble aussi aller dans le sens des demandes de Washington. Au début de l’année, Donald Trump exhortait l’OPEP à faire baisser les prix du pétrole, pour in fine faire baisser l’inflation aux Etats-Unis.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, l’Arabie Saoudite cherche à renforcer ses liens avec les Etats-Unis. Lors de la visite du président américain à Riyad, en mai dernier, l’Arabie saoudite avait promis 600 milliards de dollars d’investissements aux États-Unis, et Washington avait conclu un contrat d’armement massif de 142 milliards de dollars.

Le prince héritier Mohammed ben Salmane est attendu à Washington en novembre. Il ne fait guère de doute que la stratégie énergétique saoudienne figurera en bonne place lors des discussions bilatérales à venir.

La production américaine menacée ?

Si à court terme, les intérêts énergétiques des deux pays semblent alignés, les gains de parts de marché des saoudiens et de l’OPEP pourraient néanmoins se faire au détriment des producteurs américains, dont les coûts de production sont plus élevés.

La baisse des prix contraint ces derniers à couper dans leurs investissements et à réduire leurs effectifs. Selon les calculs d’Enverus, les 20 principaux producteurs de shale américains ont réduit les Capex de 1.8 milliards de dollars au cours des deux derniers trimestres.

La semaine dernière, ConocoPhillips, troisième plus grand producteur américain a annoncé la suppression de 20 à 25% de ses effectifs.

Selon les prévisions de l’Agence Internationale de l’énergie, la production américaine devrait décliner en 2026. Ce serait une première depuis 2015 (hors période Covid), lorsque l’OPEP avait lancé une guerre des prix.