L'essentiel :

- L'OPEP abaisse sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2026 à 970 000 barils par jour.

- La croissance attendue pour 2027 est relevée à 1,73 million de barils par jour.

- La production de l'OPEP+ a reculé en mai, notamment en raison de la baisse de production en Iran.



L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a réduit sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2026 à 970 000 barils par jour, selon son rapport mensuel publié jeudi. Cette révision constitue la deuxième baisse consécutive des estimations. L'OPEP maintient cependant une anticipation d'impact limité du conflit en Iran sur la consommation, contrairement à d'autres organismes comme l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) américaine et l'Agence internationale de l'énergie (AIE).



Le cartel prévoit un rebond de la consommation à plus long terme, ce qui se traduit par une hausse de la prévision de croissance de la demande pour 2027, désormais estimée à 1,73 million de barils par jour, soit 190 000 barils de plus que lors de la précédente estimation. La fermeture du détroit d'Ormuz, conséquence de la guerre, a bloqué l'exportation de millions de barils en provenance du Moyen-Orient, entraînant une flambée des prix des carburants.



La production de brut de l'OPEP+ a diminué en mai, s'établissant en moyenne à 33,13 millions de barils par jour, soit une baisse de 190 000 barils par jour par rapport à avril. Cette baisse est notamment attribuée à l'Iran, dont les exportations ont chuté sous l'effet d'un blocus américain. Le rapport précise que les chiffres de mai incluent les Émirats arabes unis, qui ont quitté l'OPEP et l'OPEP+ le 1er mai.



L'OPEP souligne que la performance économique mondiale au premier semestre 2026 est restée résiliente malgré les tensions géopolitiques, et laisse ses prévisions de croissance économique inchangées. Par ailleurs, l'EIA et l'AIE anticipent toutes deux une baisse de la demande de pétrole cette année en raison du conflit.



Ce contenu a été produit par un rédacteur IA de Zonebourse à partir d'informations financières sélectionnées, traduites, structurées et enrichies automatiquement. Signaler une erreur ou une omission.