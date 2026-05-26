Après l'avoir comme laissé pour mort, le marché a subitement redonné ses faveurs à l'opérateur télécom historique au Royaume-Uni.

Mauvais coup pour Patrick Drahi, dont les ennuis sérieux ont commencé lors de sa tentative de prise de contrôle de BT. Assiégé de toutes parts, le magnat franco-israélien, remplacé au capital par le groupe indien Bharti, a dû quitter la table juste avant que la partie ne devienne intéressante, et que la capitalisation boursière ne double en l’espace de vingt-quatre mois.

Les ennuis de BT ne sont pourtant pas terminés. La faute à une concurrence pléthorique. l’érosion de sa base d'abonnés continue, avec 825 000 lignes à haut débit passées à la concurrence en 2025, et une prévision plus ou moins identique pour 2026. Sur le mobile, le troisième opérateur britannique limite les dégâts mais ne peut guère espérer ni croissance de sa base d'abonnés, ni augmentation du prix de ses forfaits.

Sur la dernière décennie, son chiffre d'affaires a reculé d'un cinquième, son profit d'exploitation d'un quart, et son résultat net de moitié. Il n'y a pas eu d'augmentations de capital, mais l'endettement net a doublé, notamment pour financer le développement du réseau de fibre Openreach. Ceci a placé le cash-flow libre sous pression et entraîné une division par deux du dividende par action.

Comment expliquer le récent regain boursier, sinon par un changement de posture des investisseurs étendu à l'ensemble du secteur télécom européen, traditionnellement délaissé par eux ? Premier point, le groupe peut désormais compter sur le soutien de Bharti Enterprises, un industriel aux poches pleines et aux vues longues.

Second point, BT a signalé que son programme d'investissement avait atteint un pic, et que son intensité devrait désormais diminuer. Prudence cependant : cette rengaine vieille comme le fil de cuivre se répète à travers les cycles chez tous les opérateurs, pour généralement se retrouver rapidement démentie par les circonstances.

Il n'en demeure pas moins que la valorisation du moment semble généreuse : le rendement sur dividende est inférieur de 100 points de base aux bons du Trésor britannique à dix ans, et la valeur d'entreprise de 42 milliards de livres représente presque trois fois ce que BT a déjà investi dans Openreach - un montant qui, c'est vrai, sous-estime assurément le coût de reproduction réel.

Même si l'on doublait ce montant, ceci laisserait 12 milliards de livres de valorisation pour le réseau mobile de 14 millions d'abonnés et le reste des activités entreprises et services en déclin structurel. À tous les égards, BT semble donc valorisé de manière très clémente.

À charge de l'opérateur de tenir ses engagements - baisse durable des investissements dans le réseau fibre ; stabilisation du nombre d'abonnés ; sensible croissance du revenu par abonné sur le segment fibre - faute de quoi la sanction du marché sera inévitable.