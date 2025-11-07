Fondée en 1997, Tronics Microsystems est une division de la société « Sensors Systems Business » de TDK Corporation qui fabrique des capteurs inertiels MEMS, et un leader technologique reconnu dans le domaine des nano & microsystèmes électromécaniques à haute valeur ajoutée. S'adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, la société fournit des produits sur-mesure ou standards notamment pour les secteurs de l'industrie, de l'aéronautique, de la sécurité et du médical. Implantée à Crolles, près de Grenoble (France) et à Dallas aux Etats-Unis, la société compte environ 100 collaborateurs dont la plupart sont ingénieurs et scientifiques.