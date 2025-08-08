Les contrats à terme sur l’or aux États-Unis ont atteint un sommet inédit vendredi, propulsés par les craintes de nouveaux droits de douane ciblés sur les formats de lingots les plus échangés. Le contrat pour livraison en décembre a progressé de 0,9% à 3 483,70 dollars l’once, après un pic intraday à 3 534,10 dollars tandis que l’or au comptant cédait 0,2% à 3 388,27 dollars, tout en restant en hausse sur la semaine.

À l’origine de ce mouvement, une décision de l’agence américaine des douanes, perçue par le marché comme ouvrant la voie à des tarifs différenciés par pays sur les formats standard, ce qui pourrait particulièrement toucher la Suisse, premier centre mondial de raffinage. Si l’impact immédiat sur les prix de détail reste limité grâce aux stocks élevés, un rebond de la demande pourrait avantager les raffineurs américains capables de reconditionner les gros lingots de 400 onces pour le marché local.

Le différentiel entre les prix à terme et au comptant s’est creusé à 95 dollars signe d’une nervosité accrue des investisseurs. Les stocks du COMEX ont déjà vu affluer des volumes importants en provenance de Suisse et de Londres ces derniers mois, alors que les acteurs du marché se préparaient à d’éventuels droits généralisés. Sur les autres métaux précieux, l’argent a légèrement progressé, tandis que le platine et surtout le palladium ont reculé.