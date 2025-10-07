Le cours de l’or a atteint un record historique mardi, franchissant pour la première fois le seuil des 4 000 dollars l’once. Ce nouveau sommet s’explique par un afflux d’investisseurs vers les valeurs refuges, sur fond d’incertitudes économiques, de tensions géopolitiques et d’inflation persistante. Les contrats à terme sur le métal précieux ont clôturé à 4 005,80 dollars, en hausse de plus de 50% depuis le début de l’année, portés par la politique commerciale offensive de l’administration Trump et les critiques récurrentes visant la Réserve fédérale.

La demande mondiale reste soutenue par les banques centrales, désireuses de se prémunir contre d’éventuelles sanctions américaines, ainsi que par les particuliers cherchant à protéger leur épargne. La récente baisse des taux d’intérêt de la Fed en septembre a également favorisé ce mouvement, en réduisant l’attractivité des obligations. Les marchés anticipent désormais deux nouvelles baisses de taux d’ici la fin de l’année, renforçant encore l’attrait du métal jaune.

Lors du Greenwich Economic Forum, le financier Ray Dalio a recommandé d’allouer jusqu’à 15% d’un portefeuille à l’or, qu’il considère comme la seule véritable réserve de valeur en période de turbulences. Certains analystes appellent toutefois à la prudence : selon Bank of America, la hausse rapide du métal précieux pourrait s’essouffler à court terme, ouvrant la voie à une phase de consolidation ou de correction avant la fin de l’année.