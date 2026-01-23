L'or flirte avec les 5 000 USD l'once, l'argent avec les 100 USD

L'or, l'argent et le platine ont atteint des zones vierges vendredi. Cette flambée des métaux précieux est alimentée par une perte de confiance dans les actifs américains, sur fond de tensions géopolitiques et d'incertitude économique.

Durant la nuit, l'once d'or a dépassé son récent record pour atteindre 4 967 USD, à une encablure du cap symbolique des 5 000 USD (+15% en 2026). Une dynamique renforcée par la glissade du dollar, qui est reparti en vive baisse après avoir rebondi mercredi dans le sillage des déclarations jugées apaisantes de Donald Trump à Davos. Depuis, tout le monde s'interroge sur la nature réelle du compromis annoncé par les différentes puissances, sans en connaître les détails. Donald Trump assure avoir obtenu un "accès total et permanent" des Etats-Unis au Groenland, mais le Danemark a rappelé que sa souveraineté sur l'île n'était pas négociable.



Les autres métaux précieux enchaînent, eux aussi, les records. L'argent au comptant se négocie 98,62 USD l'once, là encore très près d'un cap psychologique majeur, celui des 100 USD. Le métal gris affiche +38% depuis le 1er janvier. Le platine est un peu moins prisé ce matin, sans pour autant s'éloigner de ses records : 2 691 USD l'once. Le palladium évolue autour de 1 914 USD l'once, mais n'a pas réussi à rejoindre son pic de 1 955 USD signé fin 2025.