+39% depuis le début de l'année. L'or est un des actifs les plus performants en 2025. Si les raisons d'acheter de l'or ne manquent pas, le métal jaune n'a jamais été aussi cher.

Tensions géopolitiques, achats des banques centrales, inquiétudes sur les déficits, inflation…les arguments en faveur d’une hausse de l’or ne manquent pas. Et l’or ne manque pas de monter.

Le métal jaune enchaîne même les records ces derniers mois. Pour ceux qui suivent les marchés financiers, nous commentons chaque semaine ou presque cette progression.

Et à force de grimper, la performance est assez spectaculaire : +39% en 2025, +111% en 3 ans. Une performance impressionnante pour un actif considéré comme une valeur refuge. Sur cette même période, la hausse du Nasdaq est "seulement" de 91%.

Le pic de 1980 dans le rétroviseur

Mais pour vraiment mesurer la cherté de l’or au cours du temps, il faut ajuster son cours de l’inflation. Pourquoi ? Parce que la hausse des prix fait que la monnaie perd de sa valeur au cours du temps.

Lorsque l’on retraite le cours de l’or de l’inflation, on s’aperçoit que l’once d’or a connu un pic en janvier 1980. A l’époque, la chute du dollar, la pic d’inflation et la récession avaient propulsé l’or à 850 dollars.

850 dollars de 1980 qui en valent aujourd’hui 3590. Le vrai pic de l’or n’a donc été dépassé que très récemment.

Cours de l’or (jaune) et cours de l’or ajusté de l’inflation (noir). Source : Bloomberg

En route pour les 5 000 dollars ?

La hausse de l’or au cours des derniers mois est impressionnante, mais elle n’est peut-être pas terminée. D’une part, parce que la Fed devrait baisser les taux dans les prochains mois. L’or étant un actif sans rendement, plus les taux sont bas, plus il est attractif.

D’autre part, parce que les attaques de Donald Trump sur la Fed menacent son indépendance et affaiblissent in fine le dollar. Si ce scénario se matérialisait, Goldman Sachs anticipe que le prix de l’or pourrait grimper jusqu’à 5 000 dollars l’once.