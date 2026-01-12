L'or passe la barre des 4 600 USD l'once

L'once d'or a brièvement franchi, pour la première fois, le cap des 4 600 USD dans la matinée de lundi, dopée par la montée des tensions géopolitiques et une enquête lancée par le Département de la justice américaine sur Jerome Powell, le patron de la Fed. L'argent et le platine ont eux aussi battu des records, respectivement à 84,20 USD et 2 361 USD. L'once d'or progresse de 6,4% depuis le 1er janvier.

La poursuite du mouvement vers les valeurs refuge est la conséquence de la dégradation de la situation géopolitique, en particulier en Iran. A Téhéran, les violences ont déjà fait plus de 500 morts, selon une ONG. En réponse aux menaces de Donald Trump de frapper le pays pour soutenir les manifestants, l'Iran menace désormais les bases américaines.



Ailleurs, l'Administration Trump reste sur sa ligne dure en Amérique du Sud et vis-à-vis de l'Europe. Aux Etats-Unis dimanche, Jerome Powell a révélé que la Maison-Blanche l'avait menacé d'inculpation après son témoignage au Congrès sur les travaux réalisés au siège de la banque centrale. Une pression qu'il juge politique pour forcer la Fed à baisser ses taux, dans un message d'une rare fermeté. La situation continue à s'envenimer entre l'exécutif et la Réserve fédérale.



Les entreprises minières exposées aux métaux précieux accélèrent en bourse. La britannique Fresnillo, au coeur de cette thématique, gagne près de 6% en matinée à Londres, à 3 712 GBX.