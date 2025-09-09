Tether, le géant des stablecoins avec l'USDT, veut investir dans l’extraction aurifère. Après avoir bâti un empire de 168 milliards de dollars d’USDT en circulation et engrangé 5,7 milliards de profits sur le seul premier semestre, l’entreprise dirigée par Paolo Ardoino cherche désormais à transformer une partie de ses gains crypto en métal bien réel.

Depuis plusieurs années, Tether accumule déjà des milliards : 8,7 milliards de dollars de lingots reposent dans un coffre à Zurich, servant de collatéral partiel à son stablecoin. Ardoino l’assume : “L’or, c’est le bitcoin de la nature.” Une formule choc qui s’inscrit dans une vision plus large : associer l’attrait millénaire du métal au dynamisme de la finance sauce crypto.

Mais cette fois, la société ne veut pas se limiter à stocker. Selon le Financial Times, Tether a engagé des discussions avec différents acteurs du secteur pour investir dans toute la chaîne aurifère : extraction, raffinage, négoce, royalties.

Premiers pas : les royalties

En juin, Tether Investments a mis 105 millions de dollars sur la table pour acquérir une participation minoritaire dans Elemental Altus, société canadienne de royalties aurifères. Une mise de départ, suivie d’un nouveau chèque de 100 millions lors de la fusion de l’entreprise avec sa rivale EMX.

L’idée ? Miser sur un modèle où la société de royalties finance les mines en échange d’un pourcentage des revenus futurs, un pari moins risqué que l’exploitation directe. "C’est une façon d’augmenter notre exposition à l’or", explique Juan Sartori, responsable des initiatives stratégiques chez Tether.

D’autres discussions ont eu lieu, notamment avec Terranova Resources, un véhicule d’investissement basé aux îles Vierges britanniques. Aucun accord finalisé, mais une indication claire : Tether explore activement ses options.

XAUT : le prolongement naturel

L’appétit de Tether pour l’or ne date pas d’hier. L’entreprise propose déjà un stablecoin adossé au métal jaune : le Tether Gold (XAUT). Chaque token correspond à une once d’or stockée en Suisse. Avec 880 millions de dollars de capitalisation, le projet reste marginal comparé à l’USDT, mais il témoigne de l’ambition : rendre l’or programmable, fractionnable, et donc échangeable comme n’importe quel actif numérique.

Problème : les régulateurs ne voient pas l’or d’un très bon œil dans les réserves de stablecoins. Dans l’Union européenne comme aux États-Unis, les législations en cours exigent que les actifs de réserve soient liquides et quasi monétaires (cash, obligations souveraines à court terme). Autrement dit : pas de place pour les lingots.

Si Tether voulait obtenir une licence réglementée pour l’USDT dans ces juridictions, elle devrait vendre ses réserves d’or. Et ça, l’entreprise le sait. Sa stratégie semble donc relever d’une logique hybride, entre indépendance tactique et expansion hors du cadre institutionnel classique.

Une stratégie à double tranchant

L’or, actif tangible et séculaire, rassure autant qu’il interroge dans le portefeuille d’une société comme Tether. D’un côté, il diversifie les revenus, offre une alternative aux bons du Trésor et crédibilise la vision d’Ardoino d’un "étalon crypto-or". De l’autre, il plonge Tether dans un univers industriel où la rentabilité se compte en décennies, loin du tempo effréné de la cryptosphère.

Tether reste une entreprise controversée. Elle a souvent été accusée de flou sur ses réserves, et sa croissance explosive a attiré l’attention des régulateurs du monde entier. Permettre à des milliards de dollars de changer de main hors du système bancaire, c’est une prouesse technologique, mais aussi un défi pour la stabilité financière mondiale.

