Les investisseurs ont jeté un grand seau d'eau froide sur la surchauffe de l'or hier, mais n'ont pas tourné le dos à leurs aspirations haussières sur les actions. Le rythme des publications de résultats trimestriels accélère pour atteindre la vitesse de croisière qui sera la norme pendant les deux prochaines semaines. Ce matin, on commence avec une question toute simple.

Qu'est-ce qu'un actif à risque ? Les manuels de finance expliquent grosso modo que c'est un placement dont la valeur peut fortement varier à la hausse comme à la baisse. Plus un actif est à risque, plus le potentiel de gains et de pertes est élevé. En général, on retrouve parmi les actifs à risque la dette spéculative, les produits dérivés, les ETF à effet de levier ou les cryptomonnaies. Mais aussi les actions, même si Air Liquide et Atos ne sont pas au même barreau de l'échelle de risque. En revanche, l'or n'est pas censé faire partie des actifs à risque. On dit même que c'est un actif sécurisé, puisqu'il repose sur la détention physique d'un bien dont la valeur intrinsèque dépend de caractéristiques non contestées de qualité et de rareté.

Ça, c'est pour la situation classique. En 2025, le prix de l'or a bondi de 67% entre le 1er janvier et le 20 octobre. Je pense qu'il faut habiter sur la lune pour avoir échappé à l'information. C'est plus que le bitcoin (16%), le Nasdaq 100 (19,6%) ou Nvidia (35%). On n'est quand même pas sur Oklo, la société qui développe un réacteur à fission et qui pèse 25 milliards de dollars sans chiffre d'affaires et dont le cours est à +557% cette année. Mais on est sur une grosse performance, qui a fait entrer l'or dans la catégorie des actifs à risque pour cause de spéculation excessive. Hier, l'once a plongé de 6% après avoir atteint un record lundi. Les investisseurs ne savent plus trop s'il faut continuer à en accumuler, geler les positions ou prendre ses bénéfices. Des banques d'affaires qui prophétisaient en janvier une once à 3 000 USD fin 2025 ont placé récemment la barre à 5 000 ou à 6 000 USD. C'est du (gros) doigt mouillé. Je ne reviendrai pas sur les raisons de cet engouement, qui est largement documenté, mais je constate que comme souvent, une tendance légitime se transforme en super-spéculation sous l'effet d'une narration explosive. En attendant et malgré la gamelle d'hier, l'actif sécurisé mais à risque gagne encore 57% depuis le 1er janvier. C'est donc plus la situation qui est à risque à court terme, que l'actif lui-même.

La démesure qui caractérise les marchés financiers ultra-connectés est aussi visible dans les réactions aux trimestriels d'entreprises. Cette tendance est apparue il y a quelques années et n'a cessé de s'amplifier. Hier, les actionnaires d'Edenred (+19,6%), General Motors (+15%) ou Halliburton (+11,6%) ont pu s'en réjouir, à l'inverse de ceux d'OVH (-20%) par exemple. La cadence des publications de résultats se renforce dès aujourd'hui avec plusieurs grosses signatures, dont SAP SE, Kering, Hermès, Barclays et Heineken, puis Tesla, AT&T, GE Vernova ou Thermo Fisher aux Etats-Unis. Hier soir après la clôture de Wall Street, Texas Instruments (-9%) et Netflix (-6%) ont été découpées après des chiffres jugés peu convaincants. A l'inverse, le géant des robots chirurgicaux Intuitive Surgical a flambé (+17%). C'est pratique pour la narration ces grosses variations, parce que ça donne du relief à tout, même si les justifications fondamentales sont parfois compliquées à reconstituer.

A ce stade, et comme il y a plus de "waouh" que de "bof", les marchés actions n'ont pas envie de cesser leur mouvement haussier. Même le CAC 40 a eu droit à son record hier, alors que la France n'est pas dans la meilleure posture économique qui soit. La finance et l'économie, c'est deux choses différentes, crétin, pourriez-vous me rétorquer. Jusqu'à un certain point, c'est pas faux, pour citer l'intellectuel et économiste gallois Perceval.

En marge des tombereaux de résultats, on gardera un œil sur la géopolitique. L'UE et l'Ukraine seraient en train de monter un projet en 12 points pour mettre fin à la guerre contre la Russie. Donald Trump, lui, a encore fait volte-face. Après avoir semblé se rapprocher des positions russes il y a quelques jours, il a de nouveau tourné le dos à Moscou en estimant que les prétentions territoriales du Kremlin empêchent toute voie vers la paix. Le Président américain a estimé que le sommet sur l'Ukraine avec Poutine en Hongrie serait une "perte de temps". Même tactique vis-à-vis de la Chine. Bâton il y a dix jours, carotte depuis et bâton à nouveau depuis hier. Donald Trump pense toujours qu'un accord est possible mais laisse entendre que sa rencontre avec Xi Jinping en Corée à la fin du mois pourrait ne pas avoir lieu. Il a aussi déclaré qu'en l'absence d'avancées, les droits de douane imposés à la Chine passeront à environ 155% le 1er novembre. Les investisseurs ont appris à vivre avec le flux et le reflux des annonces de la Maison Blanche. Ils ne réagiront brutalement qu'en cas de compromis ou de rupture… jusqu'au prochain round de discussions.

En Asie Pacifique ce matin, les parcours sont disparates. Le Topix japonais monte mais le Nikkei 225 recule un peu. Les parcours sont haussiers en Corée du Sud (+1%) et en Inde (+0,1%), mais baissiers en Australie (-0,7%), à Hong Kong (-0,8%) et en Chine continentale (-0,4%).

Le CAC40 recule de 0,5% à 8 216 points dans les premiers échanges. Le SMI lâche 0,3% à 12 581 points. Le Bel 20 est en baisse de 0,2% à 5 035 points à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation de septembre au Royaume-Uni (8h00) sera la seule statistique majeure de la journée. Tout l'agenda ici.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Parmi les résultats du jour : L'Oréal prévoit toujours une progression de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité sur 2025. Le titre perdait 5% sur l'OTC US post-publication. Hermès enregistre une accélération de sa croissance organique. Worldline abaisse sa prévision de rentabilité pour 2025. Vivendi affiche des revenus en recul de 2% au troisième trimestre. Eutelsat confirme ses objectifs annuels 2025/2026. Légère croissance organique pour OPMobility au T3. Ipsen relève ses prévisions 2025 et annonce le rachat d'ImCheck pour un montant allant jusqu'à 1,35 MdEUR.

L'accord sur la beauté avec Kering ne signifie pas que L'Oréal n'envisagera pas d'options pour Armani, selon son PDG.

Eurostar choisit Alstom pour 50 nouveaux trains.

LVMH envisage de vendre ses 50% dans Fenty Beauty, la marque de Rihanna, selon Reuters.

Airbus a ouvert une seconde ligne d'assemblage d'A320neo en Chine. Par ailleurs, Airbus, Thales et Leonardo sont proches d'un accord sur la fusion de leurs activités spatiales, selon le FT.

L'Efdoralprin Alfa de Sanofi répond aux critères d'évaluation primaires et secondaires d'une étude de phase II.

L'usine Stellantis Jeep arrêtée pendant trois semaines après l'incendie d'une usine d'aluminium, selon Bloomberg.

Median Technologies reçoit 19 MEUR correspondants à la première tranche du prêt accordé par la BEI en 2025.

Hydrogen Refueling Solutions obtient une commande pour une station de recharge.

Theraclion annonce que son dispositif Sonovein a réussi avec succès (le contraire de réussir avec échec) les tests de conformité à la norme chinoise GB 9706.1-2020 relative à la sécurité des équipements électriques médicaux, une étape positive en vue d'une AMM en Chine.

Mauna Kea a reçu plus de 5 MEUR d'engagements fermes pour son augmentation de capital par placement privé d'ABSA, alors que la société vise une procédure de sauvegarde.

Vergnet met en place un énorme financement dilutif de 8,9 MEUR par OCA avec Atlas.

Les principales publications du jour : Icade, Voltalia, VusionGroup, Synergie, Groupe Crit, Mint, Energisme, Abionyx… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Woodside Energy relève ses prévisions de production pour l'année 2025.

La production de minerai de fer de Vale au troisième trimestre augmente de 3,8% sur un an.

Les principales publications du jour : Bajaj Auto, Woodside Energy…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.