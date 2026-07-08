L'or s'impose comme le pilier de confiance des Français

AuCoffre.com (première plateforme française d'achat, de vente et de stockage d'or et de métaux précieux en ligne) dévoile les résultats d'une étude inédite réalisée par OpinionWay. A l'heure où l'inquiétude économique bat son plein, cette enquête révèle que l'or s'impose comme un pilier de confiance dans le patrimoine des Français. Accessible à tous les budgets, il est plébiscité comme valeur refuge et s'avère particulièrement attractif auprès des nouvelles générations.

Cette étude OpinionWay pour AuCoffre a été réalisée auprès d'un échantillon de 1 752 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas). Des interviews en ligne ont été menés du 10 au 12 juin 2026.



Un climat économique anxiogène qui pousse vers les valeurs sûres



L'inquiétude vis-à-vis de la situation économique est massive et profonde : 3 Français sur 4 (74%) se déclarent inquiets, et 78% jugent probable l'émergence d'une crise économique et financière majeure dans les cinq prochaines années. Ces craintes se traduisent par un déficit de confiance dans la monnaie : entre 58 et 61% des répondants ne font pas confiance à la stabilité de l'euro. Cette méfiance s'accentue sur le long terme : 26% n'ont aucune confiance dans la capacité de la monnaie européenne à conserver sa valeur dans 50 ans.



Dans ce contexte, les Français identifient de multiples menaces pesant sur leur patrimoine : hausse des prix persistante, risque de défaut sur la dette publique, et surtout crainte d'une crise économique ou financière. Plus préoccupant encore, 7 Français sur 10 craignent qu'en cas de choc majeur, l'Etat puisse restreindre l'accès à leur épargne.



77% des Français jugent que la dette publique française représente un risque important pour leur épargne.



L'or : un placement accessible, stable et plébiscité comme valeur refuge



Loin des idées reçues, l'or est déjà présent dans le patrimoine d'1 Français sur 5. Il est perçu comme un placement accessible à toutes les bourses : 38% des détenteurs ont investi moins de 2 000 euros, dont 19% moins de 500 EUR. Et l'intérêt ne faiblit pas : 18% des Français envisagent d'investir dans l'or au cours des douze prochains mois.



1 Français sur 2 considère que l'or a sa place dans un patrimoine bien équilibré, et 25% l'identifient comme le placement qui conservera le mieux son pouvoir d'achat sur les 20 prochaines années devant l'immobilier (21%) et l'euro (10%). L'or est également reconnu comme investissement refuge numéro 1 en cas de crise, devant l'immobilier et les espèces.



De plus, 56% des Français opteraient pour l'or en période de dépression économique, en cas de choix entre ce métal jaune et les cryptos.



Les jeunes, nouvelle frontière de l'or



Contre toute attente, les jeunes générations sont en première ligne de la détention d'or : 41% des moins de 35 ans déclarent en posséder, contre seulement 10% des 50 ans et plus. Ils sont également plus enclins à envisager un achat dans les douze prochains mois (34% contre 9%).



Les jeunes se distinguent aussi par leur ouverture aux nouvelles formes monétaires : 43% des moins de 35 ans se déclarent favorables à une monnaie adossée à l'or, témoignant d'un intérêt pour l'innovation financière ancré dans les valeurs tangibles.



68% des Français de moins de 35 ans considèrent que l'or est un investissement pertinent pour leur patrimoine.



Des acheteurs méfiants qui réclament plus de transparence



En outre, dans cette étude, on apprend que les commerces physiques spécialisés dans l'achat-vente d'or souffrent d'un déficit de confiance persistant : 51% des Français déclarent ne pas avoir confiance en leurs services pour évaluer honnêtement la valeur de biens en or bien que les deux tiers d'entre eux n'y aient jamais eu recours. Face à cette méfiance, les Français sont sans ambiguïté : 54% réclament un encadrement plus abouti de la profession. Seul un quart juge la réglementation actuelle suffisante. Malgré ces réserves, l'achat en boutique physique reste dans le top des canaux envisagés (37%), juste derrière la banque (41%).



Education financière des Français : encore beaucoup à apprendre



L'étude met en lumière un déficit de culture monétaire profond au sein de la population. La fin du système de Bretton Woods, pourtant fondatrice de l'économie actuelle, reste largement méconnue : 6 Français sur 10 ignorent cet événement. Parmi les 39% qui en ont entendu parler, seul 1 sur 10 en comprend réellement les conséquences sur l'économie mondiale. Ce manque de repères se traduit concrètement : un Français sur trois pense que la hausse du cours de l'or depuis les années 1970 reflète une augmentation réelle de sa valeur intrinsèque, alors qu'elle traduit avant tout la dévalorisation des monnaies fiduciaires.



"Cette étude confirme ce que nous observons au quotidien : les Français s'intéressent de plus en plus à l'or comme protection face aux incertitudes économiques. Chez AuCoffre.com, nous sommes convaincus que chacun devrait pouvoir accéder facilement et en toute confiance à l'investissement en or, quel que soit son budget", a commenté Jean-François Faure, président-fondateur d'AuCoffre.com.