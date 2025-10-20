Bank of America réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 420 euros sur L'Oréal, saluant l'alliance annoncée entre le numéro un mondial des cosmétiques et le groupe de luxe Kering dans le domaine de la beauté.

Dans ce cadre, Kering va vendre Creed et accorder à L'Oréal une licence de 50 ans sur ses marques Gucci, Bottega Veneta et Balenciaga. L'opération est valorisée à 4 milliards d'euros, payable en numéraire à la clôture prévue au premier semestre 2026.

'Nous pensons que l'accord présente un sens stratégique pour L'Oréal compte tenu de l'important potentiel de développement de la marque Kering', juge le broker, qui en attend un effet relutif sur le BPA du groupe au fil du temps.