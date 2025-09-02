En un mois, L’Oréal gagne 5,5%, poursuivant une avancée de 16,1% depuis le début de l’année. Sur un an, la performance reste quasi neutre (+0,1%). Les cours s’inscrivent au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, témoignant d’un momentum acheteur encore présent.
Une bataille entre résistances et soutiens
La zone comprise entre 405,95 et 406,70 EUR constitue désormais une résistance nette, tandis que les soutiens se situent à 389,35 EUR puis 373,30 EUR. Ce resserrement dessine un champ de bataille décisif pour les prochaines séances.
Le scénario reste haussier sous conditions
Notre lecture privilégie une poursuite de la pression en direction de 405,95 à 406,70 EUR tant que les cours demeurent au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours. Le signal serait invalidé sous 389,35 EUR ou en cas de passage durable sous la MM50.