L'Oréal en vedette, le CAC 40 fait cavalier seul en Europe

En l'absence de développements majeurs au Moyen-Orient, les marchés se concentrent sur les trimestriels, alors qu'une pluie de résultats s'abat sur le Vieux Continent. Vers 10h30, le CAC fait cavalier seul en Europe et s'adjuge 0,5%, devant Francfort (-0,4%) et Londres (-0,5%).

Ce matin, l'indice parisien est tiré par L'Oréal (+8,4%), dont la publication, hier soir, a sonné le coup d'envoi de la saison des résultats en Europe. Le géant des cosmétiques a publié un chiffre d'affaires de 12,2 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, dépassant les attentes du marché.



STMicroelectronics est aussi en forte hausse (+7,6%) après avoir publié un BPA ajusté en hausse de 85,7% au 1er trimestre, à 0,13 USD, et une marge d'exploitation de 5,5% contre 0,4% un an auparavant.



De son côté, Orange gagne 4,2% après la publication d'un chiffre d'affaires de 10,095 milliards d'euros, en hausse de 3,5% en base comparable. L'activité a été notamment soutenue par les bonnes performances enregistrées dans les zones Afrique et Moyen-Orient (+12,7%), France (+2,3%) et Europe (+2,2%).



Enfin, Safran (+2%) a enregistré un chiffre d'affaires ajusté de 8,624 MdsEUR, en hausse de 18,8% sur un an (+23% en organique), une performance tirée par la montée en cadence du moteur LEAP et par la progression des services. Le consensus est dépassé d'environ 4%.



Ailleurs en Europe, Nestlé gagne 6,7% malgré un chiffre d'affaires en repli, Nokia avance de 10% et capitalise sur l"IA avec un résultat d'exploitation de 281 MEUR (contre 250 MEUR attendus).



A noter quelques déceptions également avec -16% pour bioMérieux, dont le chiffre d'affaires recule de 10,4% (-3,9% en données organiques). Le groupe annonce un abaissement de ses perspectives pour 2026. Par ailleurs, Kongsberg recule de 12% après avoir finalisé la scission de ses activités maritimes. L'opération a entraîné l'émission de 879 609 245 actions nouvelles Kongsberg Maritime et a ramené le capital social de la holding à 167,1 MNOK.



"En toile de fond, l'appétit pour le risque est de retour. Le VIX évolue désormais sous le seuil des 20, généralement considéré comme la frontière entre phases d'aversion au risque et phases d'appétit pour le risque", constatait ce matin Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Pas d'avancées du côté d'Ormuz



Sur le plan géopolitique, la situation reste stagnante dans le détroit d'Ormuz, toujours congestionné par le double blocus irano-américain. En coulisse, quelques mouvements sont néanmoins à noter : au cours de la nuit, le porte-parole du Pentagone a annoncé le départ "avec effet immédiat" du secrétaire d'État à la Marine, John C. Phelan.



Son départ s'ajoute à la liste des évictions sans explication de hauts gradés de l'armée américaine et intervient alors que la Navy est positionnée au Moyen-Orient avec plusieurs porte-avions.



L'absence de développement et d'issue à court terme sur le conflit pèse toutefois sur les cours du pétrole. Le Brent franchit à nouveau allègrement la barre des 100 USD, grimpant de 2% à 104 USD, soit une hausse de 70% depuis le début de l'année.



Des indicateurs à digérer



Sur le front des statistiques, l'indicateur synthétique du climat des affaires, calculé par l'INSEE à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, a perdu 3 points en avril, pour s'établir à 94, retrouvant ainsi son niveau de juillet 2024.



Toujours en France, les données préliminaires de S&P Global rapportent que l'indice PMI Composite du mois d'avril s'est installé à 47,6 points, alors qu'un repli de 48,8 à 48,6 points était attendu.



En Allemagne, l'indice PMI composite calculé par S&P Global auprès des directeurs d'achat, qui rassemble les secteurs manufacturier et des services, a reculé à 48,3 ce mois-ci, son plus bas niveau en 16 mois, après 51,9 en mars. Le consensus le donnait à 51,1.



"Après dix mois consécutifs de croissance, l'activité s'est contractée en avril, pénalisée par un climat d'incertitude croissante et une vive remontée des prix", a commenté Paul Smith, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.



Enfin, dans la zone euro, l'activité dans le secteur privé est passée en phase de contraction (sous les 50 points) en s'installant à 48,6 points, contre une baisse de 50,7 à 50,2 points prévue, indiquent les données préliminaires de S&P Global.