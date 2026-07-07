Avec un gain de 2,7% à 388,2 euros, l'action L'Oréal signe mardi matin l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris, à la faveur d'un retour des investisseurs sur les valeurs de la consommation, au détriment de la tech, et d'une note de RBC qui relève son objectif de cours sur la valeur, estimant que le numéro un mondial des cosmétiques fait preuve d'une agilité hors pair face aux vents contraires qui secouent actuellement le secteur.
Dans une note de recherche publiée mardi, les analystes de la banque canadienne soulignent que les fruits du plan stratégique "Beauty Stimulus" mis en place par le géant français de la beauté se traduisent de manière concrète dans la croissance de ses ventes, renforçant la confiance du marché dans la pérennité de son modèle économique
"L'Oréal dispose d'un atout majeur, à savoir sa capacité à tirer parti de sa présence mondiale pour se positionner rapidement sur les segments les plus porteurs, qu'il s'agisse de zones géographiques, de catégories de produits, de niveaux de prix ou de canaux de distribution", écrit RBC dans une note.
Selon l'établissement nord-américain, cette flexibilité structurelle a permis au groupe de surmonter les turbulences actuelles du marché mondial de la beauté avec "beaucoup plus d'aplomb" que ses principaux concurrents, comme l'américain Estée Lauder ou l'allemand Beiersdorf.
La piste Galderma
Dans son étude, RBC met également en avant l'historique d'exécution de L'Oréal en matière de fusions-acquisitions: alors que le marché tend naturellement au scepticisme lors de grandes opérations de consolidation, il estime que le groupe a gagné la confiance de la communauté financière.
Le groupe parvient en effet à maintenir un retour sur capitaux investis supérieur à 20%, une rentabilité qui tranche nettement avec les standards du reste du secteur, et ce en dépit d'une stratégie continue de rachats ciblés (bolt-on).
Pour RBC, cette performance financière justifie que les investisseurs fassent preuve d'optimisme au cas où L'Oréal se décidait un jour à monter d'un cran sa participation dans le spécialiste de la dermatologie Galderma, dont il détient 20% du capital.
Sa recommandation reste à "surperformance" avec un objectif de cours rehaussé de 430 à 450 euros.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.