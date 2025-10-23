HSBC confirme son conseil sur le titre L'Oréal, maintenant sa recommandation à 'Conserver' avec un objectif de cours inchangé à 377 euros.
Selon l'analyste, la croissance organique de 4,9% au troisième trimestre et la perspective d'une légère accélération au quatrième trimestre confortent la position de L'Oréal parmi les acteurs les plus solides du secteur des biens de consommation de base. Cependant, les marchés de la beauté restent proches de la borne basse de leur fourchette historique de 4 à 5%, ce qui limite le potentiel de revalorisation à court terme.
L'analyste souligne que, bien que la valorisation à environ 27 fois le BPA 2026 reflète la qualité du portefeuille et la solidité du modèle de croissance, il considère que le multiple comme approprié et il estime qu'il est également difficile de plaider en faveur d'une révision de la notation.
La direction reste prudente quant aux prochains trimestres. Globalement, les marchés semblent s'améliorer légèrement, l'accélération progressive aux États-Unis et en Chine étant partiellement compensée par un ralentissement en Amérique latine.
La note ajoute enfin que l'acquisition de Kering Beauty pour 4 milliards d'euros apporte un enrichissement stratégique du portefeuille, mais qu'elle accroît également la complexité du groupe.
Le groupe réalise une acquisition majeure dans le secteur des parfums à un moment où le marché semble ralentir indique l'analyste.
HSBC craint ainsi que cette extension 'ne rende plus difficile pour L'Oréal de faire davantage que de surperformer progressivement le marché mondial de la beauté'.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (38,6% du CA), des produits de maquillage (19,4%), des produits de soins capillaires (16,2%), des parfums (13,7%), des produits de coloration (8%) et autres (4,1%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,7%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York et NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,9%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,2%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,2%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2024, L'Oréal dispose de 36 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (25,4%), Amérique du Nord (27,1%), Asie du Nord (23,7%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (8,9%) et Amérique latine (7,6%).
