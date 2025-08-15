Tout remontant son objectif de cours de 333 à 355 euros, HSBC maintient sa position 'conserver' sur L'Oréal, jugeant 'difficile d'argumenter en faveur d'un nouveau potentiel de hausse après sa revalorisation importante depuis le début de l'année'.
'Après ajustement pour tenir compte du phasage informatique, les ventes de L'Oréal au deuxième trimestre se sont montrées conformes aux attentes du consensus, avec une reprise sous-jacente par rapport au premier trimestre', reconnaît-il toutefois.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 31x avec un rendement inférieur à 2%.
L'Oréal : HSBC relève sa cible sur le titre
Publié le 15/08/2025 à 15:03
