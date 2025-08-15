Tout remontant son objectif de cours de 333 à 355 euros, HSBC maintient sa position 'conserver' sur L'Oréal, jugeant 'difficile d'argumenter en faveur d'un nouveau potentiel de hausse après sa revalorisation importante depuis le début de l'année'.
'Après ajustement pour tenir compte du phasage informatique, les ventes de L'Oréal au deuxième trimestre se sont montrées conformes aux attentes du consensus, avec une reprise sous-jacente par rapport au premier trimestre', reconnaît-il toutefois.
'Des bases de comparaison plus faciles et davantage d'innovation suggèrent qu'une croissance d'environ 5% au second semestre est réaliste, bien que la visibilité sur la Chine soit faible', poursuit le broker dans sa note sur le géant des cosmétiques.
L'Oréal : HSBC remonte son objectif de cours
Publié le 15/08/2025 à 14:08
