L'Oréal : Jefferies maintient son conseil avant les trimestriels
Publié le 25/09/2025 à 14:30
'Avant la publication des résultats du 3e trimestre le 21 octobre, nous maintenons notre estimation de 4,7 % en données comparables au 3e trimestre (contre 4,9 %), soit une croissance de 5,4 % (contre 3,2 % au premier semestre). Ceci s'inscrit dans le contexte d'une croissance du marché estimée à 5 % au 3e trimestre, contre 3 % au premier semestre' indique Jefferies.
'L'Europe reste résiliente, et les États-Unis et la Chine devraient contribuer davantage qu'au 2e trimestre grâce à des conditions de comparaison plus favorables. L'Amérique latine a anticipé une demande légèrement plus faible par rapport au 2e trimestre' rajoute le bureau d'analyse.