L'Oréal lance son sixième plan d'actionnariat salarié

L'Oréal annonce le lancement de sa sixième opération d'actionnariat salarié afin de permettre aux salariés du groupe d'acquérir des actions L'Oréal et de les associer étroitement au développement de l'entreprise. Ce plan sera déployé dans tous les pays où cela est possible, soit 63 pays au total. Il portera sur un nombre maximum de 300 000 actions, identique à l'année dernière.

Les bénéficiaires éligibles auront la possibilité d'acquérir des actions L'Oréal en utilisant une formule de souscription dite "classique". Ils bénéficieront également d'un abondement dans les conditions décrites dans la documentation préparée à leur attention.



La période de souscription s'étendra du 10 juin au 24 juin 2026.



Le règlement-livraison de l'offre est prévu pour le 30 juillet 2026.



Le prix de souscription des actions a été fixé le 5 juin 2026 et est égal à la moyenne des cours d'ouverture de l'action L'Oréal sur le marché Euronext Paris durant les vingt jours de Bourse précédant cette décision, diminuée d'une décote de 20%.



Les actions souscrites en direct, ainsi que les parts provenant du Fonds Commun de Placement d'Entreprise, seront bloquées pendant une période de cinq ans, sauf survenance de l'un des cas de déblocage anticipé prévus par la règlementation française et sous réserve de leur applicabilité dans les différents pays de déploiement de l'offre.