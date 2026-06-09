L'Oréal lance son sixième plan d'actionnariat salarié
L'Oréal annonce le lancement de sa sixième opération d'actionnariat salarié afin de permettre aux salariés du groupe d'acquérir des actions L'Oréal et de les associer étroitement au développement de l'entreprise. Ce plan sera déployé dans tous les pays où cela est possible, soit 63 pays au total. Il portera sur un nombre maximum de 300 000 actions, identique à l'année dernière.
Les bénéficiaires éligibles auront la possibilité d'acquérir des actions L'Oréal en utilisant une formule de souscription dite "classique". Ils bénéficieront également d'un abondement dans les conditions décrites dans la documentation préparée à leur attention.
La période de souscription s'étendra du 10 juin au 24 juin 2026.
Le règlement-livraison de l'offre est prévu pour le 30 juillet 2026.
Le prix de souscription des actions a été fixé le 5 juin 2026 et est égal à la moyenne des cours d'ouverture de l'action L'Oréal sur le marché Euronext Paris durant les vingt jours de Bourse précédant cette décision, diminuée d'une décote de 20%.
Les actions souscrites en direct, ainsi que les parts provenant du Fonds Commun de Placement d'Entreprise, seront bloquées pendant une période de cinq ans, sauf survenance de l'un des cas de déblocage anticipé prévus par la règlementation française et sous réserve de leur applicabilité dans les différents pays de déploiement de l'offre.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.