L'Oréal : les résultats sont décevants en Amérique du Nord selon UBS
Publié le 22/10/2025 à 10:38
L'analyste estime que le troisième trimestre est légèrement en deçà des attentes.
' Les résultats décevants en Amérique du Nord n'ont pas été entièrement compensés par les performances plus solides enregistrées en Asie du Nord et en Europe. Les bénéfices sont globalement inchangés' indique UBS dans son étude du jour.
Rappelons que le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 32,80 milliards d'euros sur les neuf premiers mois, en hausse de + 1,2 % en publié.
À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, le chiffre d'affaires progresse de + 3,4 %. La croissance à taux de change constants ressort à + 4,0 %.