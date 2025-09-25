L'Oréal a annoncé mercredi soir la nomination de David Greenberg, un cadre présent depuis 32 ans au sein du groupe, en tant que président de L'Oréal USA, un rôle nouvellement créé illustrant l'importance stratégique du marché américain dans la croissance du géant français des cosmétiques.
Sous sa houlette en tant que directeur général de L'Oréal USA et Amérique du Nord, les Etats-Unis sont devenus le principal moteur de croissance du groupe pendant trois années consécutives, souligne L'Oréal dans un communiqué.
Toujours sous son impulsion, L'Oréal est également devenu le numéro un du secteur du luxe aux Etats-Unis et en Amérique du Nord en franchissant la barre symbolique des 10 milliards d'euros de ventes pour la première fois en 2022.
L'Oréal indique que le cadre dirigeant a également contribué à l'accélération et à la transformation de la division des produits professionnels en Amérique du Nord, tout en jouant un rôle essentiel dans l'expansion mondiale de marques américaines à succès comme NYX Professional Makeup, Essie, Matrix et plus récemment ColorWow.
'Le leadership transformateur de David en tant que directeur général de L'Oréal USA et Amérique du Nord a été vraiment exceptionnel, marqué par des résultats commerciaux remarquables, un sens aigu des tendances émergentes et une passion pour ses équipes', a expliqué Nicolas Hieronimus, le directeur général du groupe.
'David est idéalement placé pour assumer ce rôle, ayant constamment renforcé notre leadership dans l'industrie de la beauté', a-t-il ajouté.
C'est Alexis Perakis-Valat, l'actuel directeur général de la division de produits grand public qui avait rejoint la société il y a 31 ans, qui a été choisi pour lui succéder au poste de directeur général de L'Oréal USA et Amérique du Nord.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (38,6% du CA), des produits de maquillage (19,4%), des produits de soins capillaires (16,2%), des parfums (13,7%), des produits de coloration (8%) et autres (4,1%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,7%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York et NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,9%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,2%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,2%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2024, L'Oréal dispose de 36 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (25,4%), Amérique du Nord (27,1%), Asie du Nord (23,7%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (8,9%) et Amérique latine (7,6%).