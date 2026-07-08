L'Oréal obtient de Kering la licence exclusive pour les produits Gucci
A la suite de la résiliation anticipée de la licence Beauté de Gucci avec Coty, annoncée par Kering, et conformément aux termes de l'alliance scellée le 19 octobre 2025, L'Oréal annonce la signature d'un accord de licence exclusive de 50 ans portant sur la création, le développement et la distribution des produits de parfum et de beauté de Gucci.
Sous réserve des approbations réglementaires usuelles, la nouvelle licence entrera en vigueur le 1er juillet 2027, date à laquelle le numéro un mondial des cosmétiques assumera la responsabilité du développement et de la gestion des activités de beauté de Gucci dans le monde entier.
Jusqu'à cette date, Kering et L'Oréal travailleront en collaboration pour "assurer, dans un cadre précis, une transition fluide et continue, avec pour objectif de maintenir la continuité des activités et d'assurer le succès durable de la marque".
"Gucci est une maison emblématique et une force culturelle majeure qui a réécrit les règles du luxe moderne en associant un riche héritage à une vision singulière et pionnière de la mode", commente le président de L'Oréal Luxe, Cyril Chapuy.
"L'arrivée de cette marque iconique apporte une énergie créative unique et très complémentaire à notre portefeuille. En fusionnant l'audace radicale de Gucci avec notre force de frappe mondiale, nous posons les fondations d'une maison prête à générer plusieurs MdsEUR de chiffre d'affaires", poursuit-il.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.