L'Oréal obtient de Kering la licence exclusive pour les produits Gucci

A la suite de la résiliation anticipée de la licence Beauté de Gucci avec Coty, annoncée par Kering, et conformément aux termes de l'alliance scellée le 19 octobre 2025, L'Oréal annonce la signature d'un accord de licence exclusive de 50 ans portant sur la création, le développement et la distribution des produits de parfum et de beauté de Gucci.

Sous réserve des approbations réglementaires usuelles, la nouvelle licence entrera en vigueur le 1er juillet 2027, date à laquelle le numéro un mondial des cosmétiques assumera la responsabilité du développement et de la gestion des activités de beauté de Gucci dans le monde entier.



Jusqu'à cette date, Kering et L'Oréal travailleront en collaboration pour "assurer, dans un cadre précis, une transition fluide et continue, avec pour objectif de maintenir la continuité des activités et d'assurer le succès durable de la marque".



"Gucci est une maison emblématique et une force culturelle majeure qui a réécrit les règles du luxe moderne en associant un riche héritage à une vision singulière et pionnière de la mode", commente le président de L'Oréal Luxe, Cyril Chapuy.



"L'arrivée de cette marque iconique apporte une énergie créative unique et très complémentaire à notre portefeuille. En fusionnant l'audace radicale de Gucci avec notre force de frappe mondiale, nous posons les fondations d'une maison prête à générer plusieurs MdsEUR de chiffre d'affaires", poursuit-il.