L'Oréal annonce avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 3 milliards d'euros, dont le produit net sera utilisé notamment pour financer en partie l'acquisition de Kering Beauté.
L'offre est composée de 3 tranches, de 850 MEUR à 2 ans (assortie d'un coupon à taux variable de Euribor 3M + 20pb par an), de 1000 MEUR à 5 ans (coupon à taux fixe de 2,750% par an) et de 1150 MEUR à 10 ans long (coupon à taux fixe de 3,375% par an).
Le géant des cosmétiques précise que ces obligations, qui sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 19 novembre.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (38,6% du CA), des produits de maquillage (19,4%), des produits de soins capillaires (16,2%), des parfums (13,7%), des produits de coloration (8%) et autres (4,1%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,7%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York et NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,9%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,2%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,2%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2024, L'Oréal dispose de 36 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (25,4%), Amérique du Nord (27,1%), Asie du Nord (23,7%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (8,9%) et Amérique latine (7,6%).
Investisseur
Globale
Qualité
